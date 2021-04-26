Россия выдворила итальянского дипломата, а Румыния объявила "persona non grata" помощника военного атташе РФ

Вадим Хлюдзинский
Вадим Хлюдзинский
Политика
1 минута
744
Россия выдворила итальянского дипломата, а Румыния объявила 'persona non grata' помощника военного атташе РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило "persona non grata" помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в РФ Курцио Пачифичи.

Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, соответствующая мера стала ответом на "недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме".

"Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов", – говорится в сообщении МИД РФ.

Официальный Рим уже отреагировал на шаг со стороны России. Так, в Министерстве иностранных дел Италии назвали высылку сотрудника своего посольства в Москве "безосновательной и несправедливой".

Как известно, 30 марта итальянские карабинеры задержали офицера вооруженных сил РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии по обвинению в шпионаже.

Тем временем Министерство иностранных дел Румынии на фоне высылки российских дипломатов из европейских стран объявило "persona non grata" помощника военного атташе РФ Алексея Гришаева.

"Его действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях от 1961 года", – говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 апреля Министерство иностранных дел Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в причастности ко взрывам на складе боеприпасов и работе на спецслужбы РФ.

  • Позже Эстония, Латвия и Литва в знак солидарности с правительством Чехии объявили, что высылают из своих стран российских дипломатов.

РоссияХолодная война между Западом и Россиейдипломат