Россия выдворила итальянского дипломата, а Румыния объявила 'persona non grata' помощника военного атташе РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило "persona non grata" помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в РФ Курцио Пачифичи.

Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, соответствующая мера стала ответом на "недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме".

"Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов", – говорится в сообщении МИД РФ.

Официальный Рим уже отреагировал на шаг со стороны России. Так, в Министерстве иностранных дел Италии назвали высылку сотрудника своего посольства в Москве "безосновательной и несправедливой".

Как известно, 30 марта итальянские карабинеры задержали офицера вооруженных сил РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии по обвинению в шпионаже.

Тем временем Министерство иностранных дел Румынии на фоне высылки российских дипломатов из европейских стран объявило "persona non grata" помощника военного атташе РФ Алексея Гришаева.

"Его действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях от 1961 года", – говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства.

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