Россия выдворила итальянского дипломата, а Румыния объявила "persona non grata" помощника военного атташе РФ
Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило "persona non grata" помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в РФ Курцио Пачифичи.
Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, соответствующая мера стала ответом на "недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме".
"Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов", – говорится в сообщении МИД РФ.
Официальный Рим уже отреагировал на шаг со стороны России. Так, в Министерстве иностранных дел Италии назвали высылку сотрудника своего посольства в Москве "безосновательной и несправедливой".
Как известно, 30 марта итальянские карабинеры задержали офицера вооруженных сил РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии по обвинению в шпионаже.
Тем временем Министерство иностранных дел Румынии на фоне высылки российских дипломатов из европейских стран объявило "persona non grata" помощника военного атташе РФ Алексея Гришаева.
"Его действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях от 1961 года", – говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 апреля Министерство иностранных дел Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в причастности ко взрывам на складе боеприпасов и работе на спецслужбы РФ.
Позже Эстония, Латвия и Литва в знак солидарности с правительством Чехии объявили, что высылают из своих стран российских дипломатов.