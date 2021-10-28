Россия ведет в Украине информационную кампанию против COVID-вакцинации – отчет СНБО

Россия целенаправленно ведет информационную кампанию против COVID-вакцинации в Украине. При этом в РФ поддерживают прививки, привлекая к вакцинации церковь.

Об этом говорится в отчете Цента противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. В ходе исследования были изучены Telegram-каналы, которые несли недостоверные данные.

В документе отмечено, что Telegram-каналы, которые администрируются из РФ, распространяют информацию о якобы негативных последствиях вакцинации против COVID-19. Публикуются лживые посты, а в комментариях – проплаченные боты.

Видео дня

Например, Telegram-канал "Сплетница" был замечен в распространении в Украине дезинформации, направленной на дискредитацию вакцин. Канал ссылался на несуществующие исследования ученых.

В тоже время в российских Telegram-каналах, которые направлены на людей, проживающий во временно оккупированном Крыму и ОРДЛО, сообщается о необходимости прививок, высмеиваются антивакцинаторы, привлекаются лидеры мнений и блоггеры для продвижения вакцин.

В отчете СНБО говорится, что идеи антивакцинаторства распространяют РПЦ и УПЦ МП. Так, в Киеве 19 октября под Верховной Рады прошел митинг, где участники держали плакаты с лозунгами: "Вакцинация убивает", "Нет медицинским экспериментам. Защитим наших детей. Как считают организаторы и участники, вакцинация – грех".

При этом в России церковь наоборот поддерживает прививки, рассказывает о пользе вакцины и говорит, что прививка не является грехом.

"Полномасштабная и длительная дезинформационная операция угрожает жизни и безопасности украинцев, и количество пострадавших будет расти, если не принять необходимые меры для противодействия в информационном пространстве", – подчеркивается в отчет СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО выпустил глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с агрессией России. В документе объясняется, чем нужно заменять фейковые или клишированные выражения.