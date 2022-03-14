Россия ударами по Яворовскому полигону послала НАТО сигнал, но нападение на Польшу маловероятно – The Guardian

Ракетные удары, которые Россия нанесла по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский полигон), были своеобразным сигналом НАТО. Однако открытое нападение на Польшу маловероятно.

Об этом пишет The Guardian. В издании поясняют, что страна-соседка Украины защищена дополнительными средствами противовоздушной обороны.

Авто статьи напомнил о высказывании заместителя министра внутренних дел РФ о том, что прямые поставки оружия в Украину из стран НАТО будут для них "законными целями".

"Объект, хорошо известный как место, где силы НАТО тренировали украинцев за несколько лет до начала войны, находится рядом с самым прямым маршрутом между аэропортом Жешув, куда перебрасывается западное вооружение, и городом Львов", – объясняет он.

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В то же время автор убежден, что Россия существенно ограничена на случай, если она решит атаковать Польшу.

"Две американские ракетные батареи Patriot, которые были переброшены в Польшу, дислоцированы в Жешуве. Источники в британских военных говорят, что вскоре рядом с ними может быть размещена система средней дальности Sky Sabre, которая уже находится в стране после недавних учений", – подчеркнул он, добавляя, что прямая атака при любых обстоятельствах маловероятна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате российского ракетного удара по Международному центру миротворчества погибли 35 человек, еще 134 получили ранения. Речь идет как о гражданских, так и военных. В ответ на это глава Госдепа США призвал "прекратить жестокость".

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