США осудили ракетный удар РФ по Яворовскому полигону

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США осуждают ракетные удары России по Международному центру миротворчества и безопасности – бывшему Яворовскому полигону. Напомним, что там погибли 35 человек

Позицию Соединенных Штатов высказал госсекретарь Энтони Блинкен в Twitter. Он отметил, что жестокость должна прекратиться.

"Мы осуждаем ракетный удар Российской Федерации по Международному центру по поддержанию мира и безопасности в Яворове, недалеко от границы Украины с Польшей. Жестокость должна прекратиться", – сказано в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.

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Отметим, что Явориовский полигон расположен в 20 км от границы с Польшей – страной-членом НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате российского ракетного удара по Международному центру миротворчества погибли 35 человек, еще 134 получили ранения. Речь идет как о гражданских, так и военных.

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