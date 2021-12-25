Россия решила отвести часть войск от границы с Украиной и из Крыма

Министерство обороны Российской Федерации отдало команду 10 тысячам бойцам личного состава покинуть территорию полигонов, распложенных в граничной близости с Украиной. Им приказано вернуться в пункты своей постоянной дислокации.

Об этом сообщило оборонное ведомство на официальном сайте. Увеличение военного присутствия России у границ с Украиной, что фактически создавало угрозу полномасштабного вторжения, якобы было обыкновенными учениями.

"Занятия по боевой подготовке проводились на общевойсковых полигонах, дислоцированных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Республиках Северного Кавказа и Крыму, а также на полигонах военных баз ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии", – указано в сообщении.

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Таким образом значительная часть войск страны-агрессора покинет позиции возле украинских границ, вероятно, обеспечив относительную стабильность в регионах на период новогодних праздников. При этом Минобороны РФ назначит дежурных на посты, чтобы не допустить или ликвидировать возможные последствия возможных чрезвычайных ситуаций.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НАТО пересмотрели риски нападения России на Украину и посчитали, что они значительно ниже, чем предполагалось в начале.