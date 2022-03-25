Россия распространила фейк, что на Ривненской АЭС силой удерживают российских атомщиков

На Ривненской атомной электростанции никаких российских специалистов-атомщиков нет. Россия хочет выставить за "захваченных" вооруженных россиян, которые сопровождали груз с элементами ядерного топлива.

С таким заявлением выступили в Министерстве иностранных дел Украины. Отмечается, что граждане РФ покинули территорию АЭС, а сейчас по собственной воле находятся в гостинице.

"Никаких российских специалистов-атомщиков на Ровенской АЭС не было и нет. Четверо вооруженных граждан России сопровождали груз элементов ядерного топлива, прибывшего на атомную станцию до 24 февраля 2022 года. С момента прибытия груза указанные лица обеспечивали его охрану до завершения разгрузки в соответствии с условиями контракта", – сказано в сообщении.

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В МИД подчеркнули, что после передачи груза украинской стороне 23 марта разоруженные россияне покинули территорию атомной электростанции. Сейчас они находятся в гостинице по своей воле и не хотят возвращаться в Россию.

В ведомстве заверили, что в случае изменения своего решения Украина будет способствовать россиянам в возвращении в РФ.

Вместо этого сами российские оккупанты регулярно похищают украинцев, в том числе и чиновников. Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 марта в плену у врага находилось 14 представителей местных властей.

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