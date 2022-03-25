Верещук назвала имена украинцев, которые до сих пор находятся в плену оккупантов: среди них два мэра городов
Украина продолжает работать над освобождением всех своих граждан, плененных российской стороной, в том числе гражданских и пограничников с острова Змеиный. Не забыли и о нахально похищенных рашистами украинцах из захваченных ими городов и сел.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук направила обращение в РФ об освобождении похищенных представителей органов местного самоуправления. Об этом она рассказала на брифинге 24 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Украина настаивает на том, что брать в плен гражданских является нарушением Международного гуманитарного права и требует немедленного их освобождения", – говорится в заявлении.
Ирина Верещук назвала имена тех, кто до сих пор находится в руках оккупантов. В списке похищенных представителей местных властей 14 человек, в том числе два мэра – города Берислав Херсонской области, и города Днепрорудное (Запорожская область).Список похищенных представителей органов местного самоуправления
Черниговская область
1. Безлюдная Татьяна – депутат сельсовета Андреевки
Запорожская область
2. Евгений Матвеев – мэр города Днепрорудное
3.Александр Пономарев – исчез в городе Бердянск, нардеп фракции ОПЗЖ
4. Иван Самойдюк – первый заместитель мэра Энергодара
5. Сергей Прийма – председатель Мелитопольского райсовета
Харьковская область
6. Алексей Карцан – староста села Гремяч
7. Николай Сиколенко – председатель Циркуновской ОТГ
Херсонская область
8. Дмитрий Васильев – секретарь Новокаховского горсовета
9. Виктор Маруняк – староста округа в Скадовском районе
10. Александр Мусиенко – председатель Чулаковской ОТГ
11. Юрий Палюх – секретарь Скадовского горсовета
12. Александр Шаповалов – мэр Берислава
Донецкая область
13. Владимир Караберов – председатель Мангусской территориальной общины Мариупольского района
14. Владимир Тюрин – заместитель руководителя Щастянского городского ИГА, город Щастье.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина и Россия провели обмен пленными. Удалось вытащить 10 наших военнослужащих, а также 19 гражданских моряков из спасательного судна "Сапфир". Всего с начала полномасштабной войны в плен оккупантов попало 270 украинских военнослужащих.
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