Верещук назвала имена украинцев, которые до сих пор находятся в плену оккупантов: среди них два мэра городов

Украина продолжает работать над освобождением всех своих граждан, плененных российской стороной, в том числе гражданских и пограничников с острова Змеиный. Не забыли и о нахально похищенных рашистами украинцах из захваченных ими городов и сел.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук направила обращение в РФ об освобождении похищенных представителей органов местного самоуправления. Об этом она рассказала на брифинге 24 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Украина настаивает на том, что брать в плен гражданских является нарушением Международного гуманитарного права и требует немедленного их освобождения", – говорится в заявлении.

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Ирина Верещук назвала имена тех, кто до сих пор находится в руках оккупантов. В списке похищенных представителей местных властей 14 человек, в том числе два мэра – города Берислав Херсонской области, и города Днепрорудное (Запорожская область).

Черниговская область

1. Безлюдная Татьяна – депутат сельсовета Андреевки

Запорожская область

2. Евгений Матвеев – мэр города Днепрорудное

3.Александр Пономарев – исчез в городе Бердянск, нардеп фракции ОПЗЖ

4. Иван Самойдюк – первый заместитель мэра Энергодара

5. Сергей Прийма – председатель Мелитопольского райсовета

Харьковская область

6. Алексей Карцан – староста села Гремяч

7. Николай Сиколенко – председатель Циркуновской ОТГ

Херсонская область

8. Дмитрий Васильев – секретарь Новокаховского горсовета

9. Виктор Маруняк – староста округа в Скадовском районе

10. Александр Мусиенко – председатель Чулаковской ОТГ

11. Юрий Палюх – секретарь Скадовского горсовета

12. Александр Шаповалов – мэр Берислава

Донецкая область

13. Владимир Караберов – председатель Мангусской территориальной общины Мариупольского района

14. Владимир Тюрин – заместитель руководителя Щастянского городского ИГА, город Щастье.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина и Россия провели обмен пленными. Удалось вытащить 10 наших военнослужащих, а также 19 гражданских моряков из спасательного судна "Сапфир". Всего с начала полномасштабной войны в плен оккупантов попало 270 украинских военнослужащих.

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