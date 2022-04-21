Россия отказалась установить Пасхальное перемирие, но жизнь победит смерть, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация отказалась под предложение Украины установить Пасхальное перемирие. Такой шаг, по его словам, демонстрирует, как на самом деле страна-агрессор относится к христианской вере.

В обращении к украинцам по итогам 57-го дня войны, которую РФ начала против Украины, глава государства выразил убеждение, что жизнь все-таки победит смерть. Он также рассказал о ситуации на фронте и переговорах с премьерами Испании и Дании.

"К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников. Но мы сохраняем надежду на мир, надежду, что жизнь победит смерть", – сказал президент.

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Он сообщил, что на юге и востоке оккупанты делают все, чтобы иметь возможность говорить хоть о каких-то победах – накапливают силы, загоняют в Украину новые батальонные тактические группы, пытаются даже начать так называемую "мобилизацию" в оккупированных районах.

Однако ни один из этих шагов России не поможет в войне против Украины.

"Призываю жителей Херсонской и Запорожской областей очень внимательно относиться к тому, какую информацию о себе вы даете захватчикам. И если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где-нибудь ваши паспортные данные, то знайте – это не для того, чтобы вам помочь. Не для чтобы просто "переписать" людей, которые живут на определенной территории, как они говорят. Нет. И не для того, чтобы дать вам какую-нибудь гуманитарную помощь. Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле так называемый "референдум", если поступит команда из Москвы реально устроить такое представление", – отметил Зеленских.

Глава государства подчеркнул, что никаких "ХНР" в Украине создано не будет. Новая аннексия может привести только к новым мощным санкционным ударам по России.

Политик также рассказал о переговорах с прибывшими в Киев премьер-министрами Испании и Дании. По словам президента, их присутствие в столице побуждает и других лидеров демократического мира думать о визитах в Украину, о конкретных решениях, в которых нуждается государство.

"Поблагодарил их за помощь нашей обороне. За санкционное давление на Россию. Призвал Испанию, Данию и все другие европейские демократии еще больше усилить санкции за эту войну. Наконец-то ввести нефтяное эмбарго, обязательно отсоединить всю банковскую систему России от глобальной финансовой системы. И обязательно – помогать нам в привлечении к ответственности всех виновных военных преступлений против украинцев", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что глава правительства Дании заявила о готовности поддержать программу послевоенного обновления Украины в части восстановления и развития Николаева и судостроительной отрасли Украины.

Кроме того, глава государства обратился к парламенту и народу Португалии. "Это было уже 26-е обращение к парламентам государств – наших партнеров. Могу сказать, что каждое из таких выступлений реально добавляет нам поддержки. Приближает решение о предоставлении Украине помощи, в том числе и оборонной. А главное – каждое из этих обращений позволяет установить прямую эмоциональную связь между тем, что переживаем мы в Украине, и что чувствует политический класс в государствах-партнерах", – рассказал Зеленский.

Президент подписал еще один указ о награждении украинских военных.

"Государственными наградами отмечены 202 защитника Украины. Из них 194 военнослужащих Вооруженных Сил и 8 военнослужащих Госспецсвязи", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что судьба мирных переговоров Украины и России по окончании войны будет зависеть от того, насколько фактические действия РФ будут совпадать с ее словами. Москва должна откровенно признать, что хочет остановить войну.