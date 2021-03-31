Росія офіційно відмовилася від припинення вогню на Донбасі – ТКГ
Делегація України в Тристоронній контактній групі запропонувала з 00:00 1 квітня забезпечити дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі. Ініціатива не знайшла підтримки з боку російської делегації.
Нові переговори у форматі загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій відбулися в середу, 31 березня. Про їхні результати поінформувала пресслужба української делегації в Telegram.
Засідання почалося з пропозиції першого президента країни, глави делегації України в ТКГ Леоніда Кравчука щодо режиму припинення вогню.
У СММ ОБСЄ підтримали це, запропонувавши ухвалити відповідну спільну погоджену заяву сторін.
"Так, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
На жаль, ні пропозиція Кравчука, ні представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації", – зазначено в повідомленні.
Пресслужба вказала, що ще день тому лідери ФРН та Франції підкреслювали необхідність дотримуватися режиму "тиші" на Донбасі. Пояснимо, що йдеться про розмову 30 березня лідерів Німеччини, Франції, а також Кремля – Ангели Меркель, Еммануеля Макрона, Володимира Путіна, в якій вони, зокрема, обговорили ситуацію на сході України.
Також представники української делегації нагадали свою позицію (далі цитуємо):
вважаємо критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням;
просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконано головну, базову умову – досягнуто повного і всеосяжного припинення вогню.
повернення до повного і всеосяжного припинення вогню, необхідність якого було декларовано також лідерами Н4 та представниками ОБСЄ, є головною умовою успішності подальших переговорів з усіх інших питань.
Наступне загальне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.
Як писав OBOZREVATEL:
26 березня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил російські терористи влаштували мінометний обстріл у районі селища Шуми. Як наслідок, загинуло четверо захисників України, ще двоє отримали поранення.
Після цього відбулася екстрена нарада української делегації в ТКГ, за підсумками якої вона закликала ОБСЄ провести засідання підгрупи з безпеки.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство воїнів ЗСУ на Донбасі. Він відправив туди начальника Генштабу ЗСУ та пообіцяв розмову з Путіним.
Глава держави скликав переговори з лідерами "нормандської четвірки" через обстріли з боку окупантів.
Радник з інформаційної політики делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що Україна намагалася дев'ять разів зупинити обстріл, але найманці РФ не реагували на звернення.