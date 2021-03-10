Россия не воспринимает и саботирует план мира на Донбассе, – Гармаш

Российская Федерация, в отличии от других участниц "нормандского формата" – Германии и Франции – не воспринимает предложения Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе как план. Это ставит РФ в непростую позицию.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш в эфире канала "Прямой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Потому что они не воспринимают эти предложения как план. Но для нас полезно то, что Германия и Франция, наши партнеры воспринимают этот документ серьезно, как план действительно, и наша позиция солидарна. И здесь уже Россия поставлена в деликатную позицию. Сейчас она уже не отказывает Украине, потому что, я напомню, наш план еще существует, который обсуждается в Трехсторонней контактной группе, который Россия успешно саботирует, а здесь она уже будет отказывать Германии и Франции", – отметил Гармаш.

Представитель Украины в ТКГ сообщил, что новый план главы Офиса президента Андрея Ермака скорее является списком предложений с перечнем мероприятий по безопасности, экономике и гуманитарной сфере.

Он добавил, что ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявлял, что РФ не примет этот план.

"И еще полтора месяца назад, когда Козак появился в ТКГ, он уже тогда сказал, что готовятся такие предложения и они не будут приняты Россией, потому что, как он сказал, "Нормандская четверка" не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины", – рассказал представитель Украины.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подготовленный Украиной и ее западными партнерами план мирного урегулирования ситуации на Донбассе готов и ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.

Позже заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что ничего не знает о мирном плане по урегулированию военного конфликта на Донбассе, который предложил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Гармаша, в действиях террористов "Л/ДНР" на Донбассе, предварительно, нет мероприятий чисто наступательного характера, но не исключено, что незаконные вооруженные формирования готовят провокацию, чтобы ввести в ОРДЛО "российских миротворцев".