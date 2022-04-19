"Россия не должна выиграть эту войну": Шольц объяснил свою позицию по поставкам оружия и заявил о "злости" на Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает поставки Украине того вооружения, с которым знакома наша армия. Он заявил, что нельзя позволить России одержать победу в войне.

По его словам, например, нет смысла передавать ВСУ немецкие танки Leopard из-за того, что у бойцов нет опыта обращения с этой техникой. Как передает Die Welt, Шольц считает более уместным поставлять оружие из стран восточной Европы, с которым ВСУ знакомы значительно лучше.

Накануне Шольц заявил, что немецкое правительство сотрудничает с промышленностью, чтобы в дальнейшем обеспечивать поставки оружия в Украину. "Россия не должна выиграть эту войну", – сказал канцлер.

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Он еще раз осудил полномасштабную войну РФ и выразил обеспокоенность началом новой фазы наступления. Шольц заявил, что страдание украинского народа никого не оставляет равнодушным.

"Мы испытываем бесконечную скорбь по жертвам и, надо сказать, огромную злость на президента России и эту бессмысленную войну", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц принял решение потратить дополнительно 2 млрд евро на покупку новой военной техники. Ее передадут в качестве помощи Украине. Источники также раскрыли некоторые детали таких поставок. Так, 400 млн евро передадут Европейскому фонду мира, который занимается закупкой оружия для Украины. Остальные средства могут потратить на двустороннюю помощь нашей стране.