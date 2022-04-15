Германия потратит 2 млрд евро на военную технику для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение потратить дополнительно 2 млрд евро на покупку новой военной техники. Ее передадут в качестве помощи Украине.

Об этом сообщили несколько источников в правительстве Шольца, передает издание Devdiscourse. Источники также раскрыли некоторые детали таких поставок. Так, 400 млн евро передадут Европейскому фонду мира, который занимается закупкой оружия для Украины. Остальные средства могут потратить на двустороннюю помощь Украине.

Стоит отметить, что Германия является одной из двух стран ЕС (вместе с Венгрией), которая не допускает введение полного энергетического эмбарго против РФ. Несмотря на аннексию Крыма, военную агрессию РФ на Донбассе, Германия продолжала развивать экономические отношения с Россией.

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Также Германия наростила зависимость от российских энергоресурсов. Они являются крупнейшим покупателям газа у РФ. Теперь же в случае газового эмбарго немцам придется столкнуться со значительным падением экономики и закрытием части производств до того момента, пока правительство Германии не найдет альтернативные источники поставок.

"Я уверен, что Украина точно знает, кто ей оказал наибольшую финансовую помощь за последние годы, на протяжении многих лет. Мы по-прежнему продолжаем находиться на передовой по вопросам гуманитарной и финансовой помощи, а также ныне поставляем оружие для обороны в больших масштабах", – ранее заявлял канцлер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские власти пригласили Олафа Шольца приехать в Киев для обсуждения вопросов по дальнейшей поставке вооружения.