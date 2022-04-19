НАТО не будет вмешиваться в войну, но Украина может рассчитывать на помощь: Шольц сделал ряд заявлений

НАТО не будет вмешиваться в войну, которую Россия развязала против Украины. Однако официальный Киев может рассчитывать на помощь Германии, в том числе относительно поставок оружия.

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции по итогам разговора с западными союзниками, передает Tagesschau. По его словам, немецкое правительство сотрудничает с промышленностью, чтобы в дальнейшем обеспечивать поставки оружия.

В первую очередь речь идет о противотанковых и противовоздушных средствах. "Мы выделим необходимые деньги для покупки. Наша цель заключается в том, чтобы усилить ВСУ и помочь отбить российскую атаку", – сказал канцлер.

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"Мы испытываем бесконечную скорбь по жертвам и, надо сказать, огромную злость на президента России и эту бессмысленную войну", – заявил Шольц. Он вновь призвал российского диктатора к предметным переговорам, и отметил, что "продиктованный Путиным мир неприемлем".

Однако Шольц подчеркнул, что НАТО не будет вмешиваться в войну. По его словам, введенные санкции уже стали "катастрофой для России", поскольку ее экономика начала сокращаться, а инфляция растет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц принял решение потратить дополнительно 2 млрд евро на покупку новой военной техники. Ее передадут в качестве помощи Украине. Источники также раскрыли некоторые детали таких поставок. Так, 400 млн евро передадут Европейскому фонду мира, который занимается закупкой оружия для Украины. Остальные средства могут потратить на двустороннюю помощь нашей стране.