Россия может атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках "военной спецоперации", – Подоляк

Заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в стране-агрессоре Российской Федерации уже открыто заявляют, что "военная спецоперация" не остановится на Украине. Россияне, как он сказал, признают, что будет много европейской крови.

Так украинский политик прокомментировал на своей странице в Twitter слова депутата РФ от КПРФ Сергея Савостьянова. Российский политик, как отметил Подоляк, открыто призвал расширить границы "операции по демилитаризации и денацификации" на Польшу, страны Балтии и Казахстан.

"РФ может провести полномасштабное наступление на Польшу, Прибалтику и Казахстан в рамках глобальной "военной спецоперации по демилитаризации и денацификации". Об этом заявил российский политик Савостьянов. Все только начинается. Россия откровенно обещает, что будет много европейской крови", – написал Подоляк.

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Ранее бывший глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что нападение Владимира Путина на Польшу и страны Балтии является лишь вопросом времени. И если НАТО своевременно не отреагирует на эту агрессию, существующий мировой порядок будет разрушен. Он убежден, что агрессивная политика Путина не остановиться на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что если бы нашу страну приняла в НАТО ранее, никакой бы войны не было. Это помогло бы спасти тысячи жизней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия, ворвавшаяся в Украину, может планировать вторжение и на территорию других государств. В частности, в зоне риска страны Балтии. Следующие цели Путина пытаются спрогнозировать в НАТО, пишет Reuters.

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