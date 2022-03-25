Путин на Украине не остановится, нападение на Польшу или страны Балтии – это лишь вопрос времени, – Аваков

Нападение президента страны-агрессора России Владимира Путина на Польшу и страны Балтии является лишь вопросом времени. И если НАТО своевременно не отреагирует на эту агрессию, существующий мировой порядок будет разрушен.

Об этом заявил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков. Он убежден, что агрессивная политика Путина не остановиться на Украине.

"Для меня нет вопроса в том, превратится ли эта агрессия в третью мировую войну. Да, превратится. Это очевидно. Потому что Путин не остановиться на Украиyе. Это только вопрос времени, когда он нападет на Польшу и страны Балтии", – убежден Аваков.

В случае новой агрессии Кремля, по его мнению, критически важным будет то, как отреагирует НАТО.

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"Если НАТО в течение 15 минут не отреагирует на следующую агрессию в адрес, например, Польши, все – мирового порядка, который мы знаем, больше не существует", – подчеркнул политик.

Он убежден, что сейчас вопрос вступления в альянс для Украины абсолютно не актуален, поскольку официальному Киеву "не нужно вступать в то НАТО, которое демонстрирует сейчас себя".

"Украине нужны гарантии (безопасности, – ред.) и защита, потому что Украина отдала свое ядерное оружие, а в обмен получила обман от крупнейших государств мира. Эти государства не гарантировали такую ситуацию. И поэтому Украине нужны реальные механизмы, и плевать, как они называются – НАТО или еще как-нибудь по-другому", – резюмировал Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы нашу страну приняла в НАТО ранее, никакой бы войны не было. Это помогло бы спасти тысячи жизней.

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