Россия может не остановиться на Украине: названы самые 'уязвимые' страны – Reuters

Россия, ворвавшаяся в Украину, может планировать вторжение и на территорию других государств. В частности, в зоне риска страны Балтии.

Следующие цели Путина пытаются спрогнозировать в НАТО. Об этом сообщает издание Reuters.

Так, перекрытие сухопутного сообщения между Калининградом и Беларусью, которое называют Сувалкским коридором, больно ударит по странам Балтии. Сейчас там проходит граница между Польшей и Литвой.

"Путин может быстро захватить Сувалкский коридор. Это произойдет не сегодня и не завтра, - но это может произойти через несколько лет", - считает немецкий генерал Ханс-Лотар Домрезе.

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Оснований для беспокойства Западу прибавляет и непредсказуемость действий Путина. В частности, перевод им 28 февраля в режим повышенной боевой готовности ядерных сил РФ. Все это происходило на фоне заявлений Кремля об "опасности для России от расширения НАТО" и тезисах об "унижении России" после распада СССР.

А 11 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о "наращивании Западом вооруженных сил вблизи западных границ России". Тот в ответ потребовал подготовить доклад о возможной реакции РФ на новые "угрозы".

"Президент Украины Владимир Зелинский предупредил, что следующей целью России станут страны Балтии. Балтийское море – это крупный и оживленный рынок морских перевозок контейнеров и других грузов, соединяющий Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Россию с остальным миром", - пишет издание.

О превращении Балтийского моря в зону, где "надо действовать осторожно", уже заявил главный аналитик платформы для сравнительного анализа тарифов на воздушные и морские перевозки Xeneta Питер Санд.

По данным Xeneta, из-за нарушения спроса и логистики, сборы, уплачиваемые отправителями груза за перевозку грузов из Гамбурга в Санкт-Петербург и Калининград, после вторжения снизились на 15%.

Еще в 1997 году НАТО и Россия подписали так называемый "учредительный акт", призванный укрепить доверие и ограничить военное присутствие обеих сторон в Восточной Европе. Тогда Запад верил, что с РФ можно говорить на языке дипломатии и с помощью торговли с Россией поддерживать стабильность и безопасность в Европе.

Однако после аннексии Крыма в 2014 г. на границах НАТО были созданы небольшие многонациональные боевые подразделения в Польше и трех странах Балтии, которые являются передовым присутствием для сдерживания Москвы. Их недостаточно для защиты от возможной агрессии со стороны России, но упомянутый "учредительный акт" до сих пор мешает НАТО перебрасывать войска в страны Балтии и Польши на постоянной основе.

"Мы все думали, что врага больше не будет. Сейчас мы столкнулись с нацией, которая показывает, что она агрессивна, что имеет силы, которые, как мы думали, больше не будут использоваться", - сказал Рейтер адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО.

За время, прошедшее после начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, численность войск под командованием Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Тода Уолтерса после увеличилась более чем вдвое и составляет около 40 000 человек.

Союзники НАТО также перебросили пять авианосцев в европейские воды, Норвегию и Средиземное море, увеличили количество боевых самолетов в воздухе в воздушном пространстве НАТО и более чем вдвое нарастили численность боевых частей в странах Балтии и Польше. Силы принимающей страны насчитывают около 290 000 человек в регионе, но в основном находятся под национальным контролем.

Сильнее других на новые угрозы среди стран НАТО сейчас реагирует Германия, отказавшаяся от многолетнего курса на минимизацию расходов на оборону. Именно эта страна ранее выступала категорически против увеличения расходов на оборону до 2% ВВП, еще в прошлом году этот показатель в Германии составил всего 1,5%.

К тому же, официальный Берлин системно отказывался отправлять свои войска для участия в боевых действиях, поэтому считался слабым партнером НАТО.

Но Россия вынудила Берлин отбросить пацифизм. 27 февраля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия теперь достигнет цели 2% и пообещал выделить 100 миллиардов евро (110 миллиардов долларов) на армию.

Германию некоторое время беспокоило присутствие Москвы в Балтийском море. После аннексии Крыма Россией Берлин сформировал альянс западных военно-морских сил на Балтийском море. После начала нового этапа российско-украинской войны в Берлине объявили о планах приобрести у США 35 истребителей Lockheed Martin F-35, чтобы заменить свой старый флот Tornado.

К возможному расширению географии агрессии РФ Соединенные Штаты готовятся также, перебрасывая в Европу больше военной техники, в том числе транспортные средства и оружие, в Бельгию, Нидерланды, Германию и Польшу, которые могут быть немедленно использованы новоприбывшими американскими войсками, вместо того, чтобы неделями ждать, пока танки и грузовики будут доставлены из баз США. .

Дуглас Лют, бывший посол США в НАТО, сказал Рейтер, что "новая нормальность" НАТО должна стать шагом вперед по сравнению с тем, что альянс согласовал после оккупации Россией Крыма. Скорее всего, это будет зафиксировано в письменном виде в официальном стратегическом документе НАТО, известном как Стратегическая концепция, который будет согласован на следующем саммите НАТО в Мадриде в июне.

"Вы увидите усиление боеспособности, чтобы успокоить восточных союзников и сделать еще более заметный сигнал сдерживания России", - сказал Лют.

Он отметил, что существующие многонациональные боевые подразделения НАТО в странах Балтии и Польше, первоначально насчитывавшие около 5000 военнослужащих, должны быть значительно увеличены. Он сказал, что ожидает "совершенных систем противовоздушной обороны, расположенных впереди", включая Patriot и другие системы в странах Балтии и Польши. А в Европе, по его словам, будет заранее размещено больше американского оружия и военной техники. Дополнительные войска НАТО могут быть размещены в Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии.

Так что НАТО работает над усилением боевых позиций в Центральной и Восточной Европе. И планирует при этом поддерживать связь с Россией, считая, что так удастся предотвратить расширение российской агрессии.

"НАТО отвечает за нечто большее, чем просто попытки не допустить Россию", - сказал Адам Томсон, бывший посол Великобритании в НАТО, а ныне директор аналитического центра European Leadership Network в Лондоне. "Речь идет об управлении неизбежной стратегической нестабильностью", - цитируют аналитика журналисты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на ближайшем саммите НАТО будет рассмотрен вопрос о введении миротворческой миссии в Украину.

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