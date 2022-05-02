Россия идет к самоуничтожению: Зеленский разнес бред Лаврова о евреях и призвал остановить страну-террориста

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к миру и украинцам по итогам 68-го дня войны с Россией. Он прокомментировал недопустимое высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о евреях и заявил, что Россия делает вещи, которые исключают любую адекватность.

По словам Зеленского, Российская Федерация идет к самоуничтожению. Обращение главы государства опубликовала его пресс-служба в Telegram вечером понедельника, 2 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вчера глава МИД РФ не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты якобы среди самих евреев и что якобы Гитлер имел еврейскую кровь. Как такое можно было сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", – отметил президент.

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Он добавил, что сегодня по этому поводу большой сказал, но нет оправданий из Москвы. "Там молчат, а значит соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел", – подчеркнул политик.

Зеленский отметил, что Россия забыла все уроки Второй мировой войны, а возможно, и никогда их не учила.

"После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной Меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком Яру возле Харькова, после гибели людей, переживших нацистскую оккупацию и концлагеря такой антисемитский выпад их министра означает, что руководство России забыло все уроки Второй мировой войны. Поэтому вопрос: останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их позицию? Останутся ли отношения с Россией? Потому что это все не случайно", – добавил он.

Политик также назвал неслучайными слова "великого знатока гитлеризма" Лаврова, а также фильтрационные лагеря россиян на захваченных территориях, где убивают, пытают, насилуют наших людей. По словам президента, россияне ведут тотальную войну на уничтожение всего живого, после которой остаются только сожженные руины от целых городов и сел.

Такие действия свидетельствуют, что захватчики полностью отвергли мораль и достижения победителей нацизма.

Он также прокомментировал очередное военное преступление России, которая нанесла ракетный удар по Одессе. По словам президента, объекты и жертвы обстрела города не имеют никакого отношения к военным целям.

"Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие, убили мальчика, ранили девочку. У нее осколочные ранения. Для чего это? Чем российскому государству угрожали эти дети и это общежитие? Вот так они воюют, вот и все", – заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что в Лисичанске от российского обстрела сгорела гимназия, которой было более 100 лет. Она выдержала две мировые войны, и вдруг стала страшной угрозой для современной России. С 24 февраля россияне убили минимум 220 украинских детей, разрушили 1570 учебных заведений.

Зеленский подчеркнул, что весь мир объединился, чтобы никто не оправдывал нацизм, не убивал детей, не разрушал мирные города, как это делает Россия.

Политик сообщил, что встретился с министром иностранных дел Дании и обсудил с ним финансовое и политическое взаимодействие государств. Украинский лидер заявил, что видит хорошие сигналы и прогресс в выполнении тех договоренностей, которые были достигнуты на переговорах с премьер-министром Дании.

Кроме того, президент рассказал, что продолжается работа над новыми санкционными шагами против России. Вскоре будет новый пакет от Евросоюза, который должен включать четкие шаги на блокирование доходов страны-агрессора от энергоресурсов.

Также президент предупредил, что уже стоит готовиться к следующим санкционным шагам. По его словам, придется блокировать все экспортно-импортные операции с Россией. Именно через эти пути агрессор зарабатывает деньги.

Власть Украины продолжает делать все, чтобы спасти наших людей из Мариуполя. "Эвакуационная операция продолжается. Завтра ожидаем также и движение по гуманитарным коридорам из Бердянска, Токмака, Васильевки", – сказал президент.

Он добавил, что Вооруженные Силы Украины героически сдерживают попытки оккупантов наступать. Однако, по его словам, Харьковское направление, Донбасс, Юг страны – везде ситуация остается крайне сложной.

Президент также рассказал, что еще 438 украинских военнослужащих отмечены государственными наградами.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Израиля вызвал "на ковер" российского посла Анатолия Викторова после недопустимого высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях и президенте Украины Владимире Зеленском. Кремлевский чиновник фактически обвинил в антисемитизме самих евреев, что в Израиле назвали "низменным уровнем расизма".