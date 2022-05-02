Израиль вызвал посла РФ из-за слов Лаврова о евреях и Зеленском. Все детали скандала

МИД Израиля вызвал "на ковер" российского посла Анатолия Викторова после недопустимого высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о евреях и президенте Украины Владимире Зеленском. Кремлевский чиновник фактически обвинил в антисемитизме самих евреев, что в Израиле назвали "низменным уровнем расизма".

"Израиль вызвал посла России для разъяснительной беседы после возмутительных высказываний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова", – сообщили в пресс-службе ведомства. Глава израильского МИД Яир Лапид добавил в Twitter, что слова Лаврова "непростительны".

Скандал разгорелся после интервью кремлевского министра итальянскому телеканалу 1 мая. Журналист спросил, как обвинения в нацизме в адрес Украины вяжутся с тем, что Зеленский – еврей.

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"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят", – ответил глава внешнеполитического ведомства России.

Израильское министерство иностранных дел и его руководитель Лапид отреагировали на такие слова.

"Высказывания Лаврова не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев", – указал израильский министр.

В Кремле за такие заявления не извинялись и дополнительно их не комментировали.

В свою очередь, как пишет Reuters, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил: "Подобная ложь направлена на то, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них".

"Использование Холокоста еврейского народа в политических целях должно быть немедленно прекращено", – добавил он.

Киев также осудил слова Лаврова, заявив, что его "гнусные высказывания" были оскорбительны для Зеленского, Израиля, Украины и евреев.

"В более широком смысле они демонстрируют, что сегодняшняя Россия полна ненависти к другим народам", – написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На заявление Лаврова также отреагировали в Германии. Представитель правительства заявил, что идея о том, что Гитлер имел еврейское наследие, является "абсурдной" пропагандой.

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