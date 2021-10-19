2021 год уже подарил множество увлекательных историй развития российско-украинских отношений, выбивающихся за рамки, созданные в предыдущие 6 лет, с момента аннексии Крыма. "Российско" стоит на первом месте, поскольку инициатива, информационные поводы чаще всего шли из Москвы. Киев либо отвечал политическими заявлениями, либо делал вид, что не замечает.

Среди таковых можно упомянуть:

Статью Путина на тему украинской истории

Заявления Шойгу, Лаврова и других о едином народе и плохом украинском правительстве. Представители которого, если верить тезисам российских политиков, чуть ли не читают на ночь "Майн Кампф"

Активную выдачу паспортов украинцам и участие жителей ОРДЛО в выборах в Госдуму РФ.

Наконец, недавние откровения Медведева о том, что с украинской властью не о чем разговаривать.

Видео дня

К чести украинского руководства, есть пару и украинских инициатив, которые могут (при дальнейшем их развитии) вызвать беспокойство российских политиков, работающих на украинском направлении. Это, естественно, не откровения Зеленского о необходимости личной встречи с Путиным, не заявления про танки на Красной площади, не вера в неизбежный приход США в Нормандский формат. И, естественно, не танцы с бубнами вокруг темы Северного Потока-2. К числу потенциально успешных идей (но пока не "начинаний") можно отнести:

Старт Крымской платформы. Но лишь при условии практического наполнения громкого формата делами и инициативами. Попытки играть в "заявления" и "меморандумы" похоронят идею. Причём так, что позже на крымском направлении будет невозможно собрать сколь-нибудь пристойное мероприятие.

Предложенный план экономического восстановления Донбасса. И вновь, скорее авансом. Есть слепая вера в приход "инвесторов" (которые и на другие, более безопасные территории, не спешат) и элементы прожектёрства. Но есть и практические шаги вроде создания инфраструктуры, связывающей регион, выработки подходов к его комплексному развитию (с отходом от старой структуры экономики). Поэтому можно говорить не о "начинаниях" а об идее, где успех будет влиять на настроения в ОРДЛО, а провал будет стоить окончательной политической потерей региона, включая подконтрольные территории.

Ситуация получила продолжение в виде консультаций, которые лидеры Германии и Франции (в онлайн режиме) попеременно провели с Зеленским и с Путиным. В обоих случаях, как из Киева, так и из Москвы, прозвучали заявления о близости позиций. Стоит упомянуть и визит Виктории Нуланд в Москву, в рамках которого так же поднимался вопрос Украины, а по результатам (по версии Кремля) был озвучен тезис об обсуждении темы автономии Донбасса.

Может ли это быть угрозой для Украины? И да и нет. В краткосрочной перспективе это не меняет баланса сил. Тем более, что пока идут консультации. К тому же базовые позиции РФ не изменились. Но, если оценить упомянутое выше и связать воедино несколько процессов, то можно утверждать, что уже на протяжении 6-12 месяцев во внешнеполитической коммуникации Москвы появятся тезисы, найти противовес которым Киеву будет достаточно сложно. Для того, чтобы понять суть проблемы, давайте обратимся к процессу "паспортизации".

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.