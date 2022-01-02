Россия должна сделать две вещи: освободить Крым и освободить Донбасс, – Порошенко

Россия не может обеспечить жителям оккупированных ею территорий нормальную жизнь. И единственное, что она должна сделать – это освободить украинский Крым и Донбасс. Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сказал в интервью главному редактору влиятельного польского издания "Газета избирательная", общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику.

"Мой друг, покойный Джон Маккейн сказал, что Россия – это "бензоколонка с ядерными боеголовками". Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы привлечь Россию к переговорам, так же как мы заинтересованы в том, чтобы Россия стала участником европейской коалиции безопасности. Для этого Россия обязана сделать две вещи: освободить Крым и освободить Донбасс. А впоследствии должно произойти освобождение Приднестровья", – заявил Порошенко.

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Политик напомнил, что Российская Федерация до сих пор не принесла процветания ни на один клочок чужой земли, которую она оккупировала.

"Ни один из "экспериментов" России – Осетия, Абхазия, Приднестровье и Донбасс – не привел к развитию этих территорий и росту благосостояния людей. Сколько еще нужно экспериментировать, что убедиться в неспособности России обеспечить людям оккупированных территорий достойную жизнь?" – спросил пятый президент.

Петр Порошенко отметил, что сразу после захвата Крыма популярность Путина воозросла, но теперь она падает.

"Она действительно выросла до 70%. Но сегодня большинству россиян Крым не нужен, популярность Путина упала до 32%. С 2014 года российская экономика не растет, уменьшаются доходы населения. Зато растет бедность и нет наплыва прямых иностранных инвестиций. Россия в стагнации, люди не хотят с этим мириться. Они еще не готовы к протестам, что показал пример Навального. Но Путин боится и поэтому он так грубо повел себя с человеком, который говорил правду", – отметил Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко поблагодарил Байдена за жесткую позицию в переговорах с Путиным, которую президент США продемонстрировал в ходе предновогоднего телефонного разговора с главой России. Вместе с тем политик убежден, что в вопросах санкций против России союзники Украины должны действовать жестче.