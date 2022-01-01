Порошенко поблагодарил Байдена за жесткую позицию в переговорах с Путиным: четко обозначил красные линии для Кремля

Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины во время переговоров с главой России Владимиром Путиным. Своими мыслями по поводу позиции США в переговорах с руководством государства-агрессора политик поделился на своей странице в Facebook.

"То, что услышал Путин во время телефонного разговора, вряд ли его удовлетворило. Теперь, как бы ни выворачивался Кремль, сколько бы ни пытался российский агрессор стать рядом с лидерами свободного мира, все вокруг видят прогнившую и ветхую сущность путинского режима. Все, что может предложить миру путинская Россия — это запугивание и агрессия", – отметил Порошенко.

Пятый президент также добавил, что ответом на коварство Кремля станет единство мира.

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"На угрозы силой – консолидированный отпор агрессору и сила права. На дерзость и шантаж Путина – мудрость, выдержка и стратегическое видение. Радует, что коллективный Запад четко обозначил красные линии Кремля, пересечение которых будет означать строгое наказание", – убежден Порош.

Он также заявил, что никто в мире не будет защищать Украину больше, чем она сама.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телефонные переговоры Байдена и Путина прошли в ночь на 31 декабря. Они продолжались около 50 минут. В ходе разговора Байден напомнил Путину о "двух аспектах подхода США", выбор которых зависит от действий России. Первый – путь дипломатии и деэскалации ситуации, второй – сфокусирован на сдерживании России, если она вторгнется в Украину.

Путин пригрозил полным разрывом отношений с США при введении новых санкций.

Байден также заявил, что "ясно дал понять" Путину, что Москва не имеет права вторгаться в Украину.