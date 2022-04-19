Российский посол в США попал в полную изоляцию, с ним разорвал связи даже Путин – Politico

Посол России в США Анатолий Антонов фактически попал в изоляцию – он не встречается с высокопоставленными чиновниками Белого дома, Госдепартамента или законодателями. С ним не общается даже российский лидер Владимир Путин.

Глава Кремля и российский дипломат не разговаривали с тех пор, как Антонов отбыл в Вашингтон в 2017 году, передает Politico. Это не изменилось даже в 2022-м, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.

Издание с юмором написало, что 66-летний посол теперь "ходит по залам все более пустеющего посольства, ожидая, когда кто-нибудь позвонит".

По данным Politico, Антонов преуменьшает свою размолвку с Путиным просто потому, что так работает российская система пропаганды. Однако в последнее время он столкнулся еще и с холодными приемами в Вашингтоне – "городе, который никогда по-настоящему не приветствовал его".

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"Откровенно говоря, мы находимся в блокаде. Когда я приехал в Вашингтон, моя идея была в том, чтобы использовать слово "улучшение" для описания целей отношений. Теперь я предпочитаю слово "стабилизация", – признавался сам дипломат.

Когда журналисты предложили вместо этого слово "выживание", он только улыбнулся.

Отмечается, что в большинстве вопросов Антонов придерживается официальной позиции Кремля. Он отвергает идею о провале российского вторжения в Украину, порицает растущую "русофобию" и сетует на постсоветский мир, в котором РФ якобы была "наивной" и доверяла Западу.

Хотя когда посла спросили, является ли Украина отдельной от России страной (что сам Путин ранее публично ставил под сомнение), Антонов ответил: "Да".

Он заявил, что не знает, чем закончится "спецоперация", но уверен, что цели РФ сложнее, чем просто "обуздать соседа".

"Это очень узкий подход – говорить о "российском вторжении в Украину". Речь идет об изменении мирового порядка, созданного США, странами НАТО после распада Советского Союза", – заявил дипломат.

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