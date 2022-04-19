Дипломат из США назвал страны, которым грозит вторжение РФ, если она 'выживет' в Украине

Российский диктатор Владимир Путин не ограничится войной только против Украины. Он может попытаться захватить другие государства, среди которых и страны-члены Североатлантического альянса (NATO).

Но это лишь в том случае, если российским войскам и самой РФ удастся выжить в противостоянии с украинскими Силами обороны. Такое убеждение выразил американский дипломат Роберт Пирсон в статье The Hill.

По его мнению, глава Кремля стремится возвратиться к границам Российской империи. Соответственно, для этого ему нужно получить контроль над рядом европейских стран.

Пирсон говорит, что в списке таких потенциальных "жертв Путина" находятся не только Латвия, Литва и Эстония, но и Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Молдова.

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"Путин, если он выживет, потеряв свою "ауру" над Украиной, сделает все возможное, чтобы укрепить российское военное присутствие как можно дальше на западе. Он заставит Минск больше подчиняться Москве и сделает присутствие войск РФ полупостоянным, как это происходит в Сирии и Казахстане. Активизирует деятельность в Калининграде и вдоль российских границ в Прибалтике как оружие устрашения против стран Балтии, НАТО, Польши и Германии", – выразил убеждение дипломат из США.

Он уверен, что российский лидер заинтересован в создании замороженного военного конфликта в Украине.

Поэтому главной задачей НАТО Пирсон назвал необходимость определиться с новой системой европейской безопасности после войны РФ против украинского государства.

Дипломат считает, что санкции против страны-агрессора России "не станут победой для США или НАТО", если они не мотивируют Путина вывести свои войска из Украины. В этом случае, подчеркнул он, Запад должен понять, что "играть в обороне" недостаточно.

Отметим, что Роберт Пирсон был посолом США в Турции на протяжении 2000-2003 годов. Он президент American Diplomacy Publishers Inc., ученый Института Ближнего Востока и научный сотрудник Центра международных и глобальных исследований/переосмысления дипломатии Университета Дюка. Пирсон дважды служил в НАТО в конце холодной войны во время воссоединения Германии и приема новых членов Альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что оккупанты понесут катастрофические потери в войне против Украины, и в новом наступлении на востоке Путин может потерять свою армию. В то же время глава Кремля демонстрирует "военный идиотизм" и готовность положить в боевых действиях половину населения РФ.