Российский политик Гозман: в грядущей войне я целиком и полностью на стороне Украины

Российский политик Леонид Гозман заявил, что поддержит Украины в случае, если Россия развяжет полномасштабную войну с государством. Он отметил, что всех чиновников РФ, причастных к возможной войне, будет считает военными преступниками.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 19 февраля. Он отметил, что такое заявление публикует, пока "российская власть не ввела военную цензуру и не закрыла Интернет".

При этом Гозман отметил, что возможность вторжение российской армии на территорию украинского государства "кажется все более вероятным". Он добавил, что пропагандистов и военных руководителей в таком случае нужно будет считать врагами России.

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"В грядущей войне с Украиной (если она начнется, что кажется все более вероятным) я буду целиком и полностью на стороне Украины и буду считать тех, кто ее сейчас развязывает – политических и военных руководителей, а также пропагандистов – военными преступниками и злейшими врагами нашей страны", – сказано в сообщении.

Отметим, что ранее Гозман заявил, что глава Кремля Путин начал терять политическую силу. Это снижает накал на украинско-российской границе и вероятность полномасштабной войны. По его мнению, Путин все еще заинтересован держать политическую ситуацию на грани полномасштабного вторжения.

Кроме того, политик отметил, что Путина останавливает от нападения на Украину осуждение, с которым власти столкнутся из-за многочисленных смертей военных. Окончательное решение якобы еще не принято. По его словам, глава Кремля не очень хорошо разбирается в настроениях людей, однако он точно знает, что потерять "своих" россияне не захотят.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал внимательно относиться к информации и не нагнетать панику из-за возможного вторжения РФ. По его словам, именно информационная война Кремля против нашей страны сейчас в разгаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и НАТО отказались подписать договор с Россией и закрыть Украине двери в Альянс. Президент Российской Федерации Владимир Путин цинично обвинил Запад в преднамеренном создании сценария, призванного "втянуть его страну в войну".