Российский политик сказал, что не простят Путину

Российский политик Леонид Гозман заявил, что президент РФ Владимир Путин мог бы уже начать полномасштабное вторжение в Украину, однако его останавливает осуждение, с которым власти столкнутся из-за многочисленных смертей военных. Окончательное решение якобы еще не принято.

Своим мнением Гозман поделился в эфире программы "Первые лица" на "24 канале". По его словам, глава Кремля не очень хорошо разбирается в настроениях людей, однако он точно знает, что потерять "своих" россияне не захотят (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я думаю, он понимает, что если сыновья и внуки его избирателей будут возвращаться домой в гробах, то электорат этого не простит", – заявил политик.

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Он подчеркнул, что люди в России не хотят войны, но "стремятся к победе". А причиной этому является ложь о Второй мировой войне, которая доминирует в Российской Федерации на протяжении последних лет. При этом власть преподносит войну не как трагедию, а как праздник.

"Многие забыли или не знают, что к 1945 году мы пришли с большими потерями", – отметил эксперт.

По мнению Гозмана, если Путин все же поверит в то, что Украина может дать сильный отпор в случае вторжения, то тогда войны между государствами не будет. В противном случае он все-таки может решиться на наступление на Запад.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эрдоган предупредил Путина, что его страна будет действовать, как член НАТО, если Россия начнет вторжение в Украину.