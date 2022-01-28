'Путин слабеет': Гозман заявил о снижении вероятности нападения РФ

Российский политик Леонид Гозман заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин начал терять политическую силу. Это снижает накал на украинско-российской границе и вероятность полномасштабной войны.

Своей точкой зрения Гозман поделился в эфире программы "Первые лица" на "24 канале". По его мнению, Путин все еще заинтересован держать политическую ситуацию на грани полномасштабного вторжения. Он также намерен вмешиваться в политические процессы в нашей стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В то же время, на самом деле президент России и его режим ослабевает, считает эксперт. "Время работает на Украину и она становится сильнее", – отметил Гозман.

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Он обратил внимание на стиль ультиматумов, к которым стала прибегать российская власть, и подчеркнул, что это связано с тем, что в Москве стали чувствовать себя неуверенно и "там понимают, что их время уходит".

"Путин слабеет, снижается его поддержка внутри страны, нет "крымского консенсуса", никого уже не интересует защита "российских братьев", – отметил Гозман.

По мнению эксперта, оттягивание силового решения конфликта играет на руку Украине. А каждый день тишины – это "выигрыш жизни и шанса на то, что войны не будет".

Гозман сказал, что через полгода вероятность войны станет еще меньше.

"Она снижается просто потому, что вы становитесь сильнее, у нас режим становится слабее. Насколько удастся, настолько нужно откладывать – тогда есть шанс, что войны не будет вообще", – предположил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский публицист и политолог Андрей Пионтковский заявил, что Путин хочет уничтожить Украину.