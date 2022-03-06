Российские оккупанты сбросили на Одесчине кассетную бомбу РБК-500, запрещенную международным законодательством

Оккупанты РФ сбросили на Одесчину кассетную бомбу РБК-500, которая запрещена международным законодательством. К счастью, большинство противотанковых боеприпасов ПТАБ-1М не сработали.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Как сообщили спасатели, бомба была обнаружена на территории села Беленькое и поселка Залив Белгород-Днестровского района.

В частности, были изъяты и уничтожены 253 противотанковых кассетных элемента ПТАБ-1М, авиабомба ОФАБ-250 и авиабомбу ОФАБ-500 (остатки боеприпасов).

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РБК-500 – российская кассетная бомба массой 500 кг. И хотя ни Украина, ни РФ не присоединились к Конвенции о запрете кассетных боеприпасов, их применение в жилых районах можно считать военным преступлением.

Так, часть суббоеприпасов могут оставаться на месте падения и угрожать мирному населению – поэтому большинство стран мира отказались от подобного вооружения. Спасатели настоятельно просят не приближаться к неразорвавшимся снарядам и любым подозрительном металлическим объектам и сообщать о них ГосЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска Путина бомбят Чернигов мощными неуправляемыми авиабомбами. Глава обладминистрации Вячеслав Чаус отметил, что такие действия РФ являются преступлением против человечности и терактами против жителей Украины.