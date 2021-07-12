По России прокатилась очередная волна истерии”, после того, как вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сделал заявление, относительно оккупированного Российской Федерацией украинского Крыма.

По словам Алексея Резникова, Кабинет Министров сейчас рассматривает несколько вариантов дальнейшего будущего россиян. Некоторые даже выступают за депортацию.

“У нас есть разные позиции. Я сторонник юридической процедуры под названием – выдворение. Если граждане попали в Крым не через “Чонгар”, “Каланчак” или “Чаплинку”, то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет выдворение”, – подчеркнул министр.

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Позиция Украины является вполне логичной, чтобы там не заявлял Путин, что вопрос Крыма “закрыт окончательно”. Подобные заявления российского диктатора означают только одно – в Москве сами не очень верят в то, что им удастся долго удерживать захваченный силой Крымский полуостров.

Кремль массово переселяет своих граждан на эту украинскую территорию для того, чтобы через некоторое время крымское коренное население стало меньшинством, и потом можно было бы апеллировать к международной общественности, что Крым теперь сплошь заселен россиянами.

Но российское население находится в Крыму незаконно. Во-первых, по Женевской конвенции 1949 года, “оккупационное государство не должно осуществлять перемещение или депортации части своего гражданского населения на территорию, которую оно оккупирует”. Таким образом, население, которое было перемещено на оккупированную Россией территорию украинского Крыма вслед за российскими войсками, не имеет права находиться на этих территориях после их освобождения.

Во-вторых, ни в одном из законов Украины, включая Конституцию, нет и слова о том, что после захвата силой ее территорий, можно проводить “референдумы” по отчуждению этих земель.

Все это выдумки Кремля, который придумал для украинцев свои “законы”, и пытается их легализовать на международном уровне.

Похоже, что в головах Путина и его окружения зреет мысль, что даже после того, когда Россия уйдет из Крыма, Киев ничего не сможет сделать с теми, кого Москва все эти годы целенаправленно переселяла на украинский полуостров.

Мол, эти люди живут в своих квартирах и домах, которые были построены уже после 2014 года, это их собственность и они находятся у себя дома. Тем более, что в большинства из них никакого жилья в Российской Федерации давно уже нет и им просто некуда ехать.

Путин заложил в Крыму для Украины “мину замедленного действия” и думает, что через ООН и другие влиятельные международные организации Москве удастся отстоять право для сотен тысяч гражданских оккупантов оставаться на деоккупированной территории Крыма после его освобождения.

Реально ли одномоментно пересилить в Россию такое большое количество ее граждан, которые переселяться обратно ни в коем случае не желают?

Можно не сомневаться, что в процессе деоккупации Крыма Москва будет апеллировать к человечности, гуманизму, правам человека и сочувствию к “несчастным россиянам”, которые ехали в Крым, искренне веря в то, что едут в один из регионов Российской Федерации.

Кремлевские пропагандисты будут говорить со всех экранов, что, мол, простые люди не виноваты, им сказали, что можно переезжать, и они переехали. А если их переселять силой, против их воли, то это будет “геноцид российского народа”, которого в XXI веке еще не видели”.

Возможно, что это все будет озвучиваться другими словами, но смысл московских посылов не изменится – не трогайте граждан России, они у себя дома и никуда не собираются переезжать.

Между тем, по украинским законам, расселение российских граждан на территории Крыма квалифицируется как незаконное проникновение на территорию Украины.

Что зафиксировано в статье 331 – незаконное пересечение государственной границы – в Уголовном процессуальном кодексе Украины, где четко указано: “Пересечение государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины, но без соответствующих документов или разрешения – наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет”.

Поэтому, завозимые нелегально и незаконно в Крым граждане России либо должны покинуть украинскую территорию, либо нести уголовную ответственность, в соответствии со статьей 331.

Квалифицированные и опытные украинские юристы-международники, с помощью юристов из стран-партнеров Украины, должны были бы уже сейчас определиться с тем, как с правовой точки зрения решить вопрос нелегитимного пребывания российских переселенцев на крымской украинской территории. И то, каким образом организовать возвращение обратно в Российскую Федерацию незаконно поселенных в Крыму российских граждан.

На первом этапе подготовки к решению Украиной проблемы российских переселенцев в Крыму, необходимо создать “Международную комиссию по вопросу незаконного поселения Россией в Крыму российских граждан”.

В которую могли бы входить юристы не только из Украины, но и из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и представители ряда других стран, которые поддерживают независимость и суверенитет Украинского государства.

А пока эта комиссия начнет свою работу, целесообразно было бы уже сейчас, от имени государства Украина, подать иск в Международный суд в Гааге из-за незаконного пребывания и расселения граждан Российской Федерации на территории украинского Крыма. В котором четко обозначить требование – вернуть всех поселенцев обратно в Россию.

А также настаивать на том, чтобы все построенные незаконно в Крыму без разрешения Украины, военные объекты и здания были снесены, а пресловутый Крымский мост через Керченский пролив – демонтирован.

Кроме этого, Россия должна заплатить Украине репарации за незаконное пользование и уничтожение Москвой природных ресурсов, заповедных зон, строительство без разрешения украинской стороны многочисленных объектов на крымском побережье, незаконную добычу природного газа и нефти, как на территории Крымского полуострова, так и на шельфе Чёрного моря, уничтожение сельскохозяйственных угодий, овощных плантаций, садов и виноградников, незаконную продажу крымских винзаводов и похищение и реализацию уникальных коллекций вина из исторических винных погребов в “Массандре”.

Для Украины сейчас очень важно вынести вопрос российских поселенцев и репараций на международный уровень, поскольку оккупация Крыма Россией давно уже вышла за рамки сугубо украинской проблемы, как бы сильно не хотелось закрывать на это глаза канцлеру Германии Ангеле Меркель, или президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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