"Северный поток-2" и лично Путин: в Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В Конгресс США внесли новый законопроект, которым предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Речь идет про ограничения против экономики, промышленности, а также топ-чиновников РФ, включая президента Владимира Путина.

Автором документа стал Грегори Микс, глава международного комитета палаты представителей Конгресса США, говорится на сайте комитета. Как сообщается этот законопроект дополняет документ Сената о защите суверенитета Украины от 2022 года, внесенный Робертом Менендесом.

Основные положения документа:

санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2";

санкции против российской добывающей промышленности;

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санкции в отношении как минимум трех российских финансовых организаций;

запрет всех операций с новым российским долгом;

санкции в отношении Владимира Путина и других российских топ-чиновников;

ускоренная помощь в обеспечении безопасности для Украины;

расширенное программирование для противодействия российской дезинформации и киберактивности.

Микс заявил, что продолжающееся наращивание Россией войск как на границе с Украиной и в Беларуси является актом агрессии, "столь же безрассудным, сколь и тревожным".

"Необходимо, чтобы Соединенные Штаты вместе с нашими трансатлантическими союзниками ясно дали понять, что любые действия, представляющие собой вторжение российской армии на суверенную территорию, будут встречены серьезными мерами", – отметил чиновник, добавив, что только дипломатическим путем можно снизить напряженность на границе Украины.

Ранее сенатор США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) представил свой проект закона, который предусматривает введение санкций против топ-чиновников России и Путина в случае вторжения войск страны в Украину. По его мнению, последствие эскалации для РФ должны быть "чрезвычайно болезненными".

В то же время комитет Сената по международным делам также обнародовал проект закона о санкциях против властей России. Они также могут затронуть Путина и его близкое окружение – это грозит тем, что весь мир узнает об их тайных активах. Документ подготовили сенаторы-демократы во главе с главой Комитета Бобом Менендесом.

Как сообщал OBOZREVATEL, сенат США 13 января отклонил законопроект о введении санкций в отношении российского газопровода "Северный поток -2". Инициатором документа выступал сенатор-республиканец Тед Круз.