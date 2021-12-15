Риск агрессии России, будущее Донбасса и 'вагнергейт': топ-10 главных тезисов интервью Луценко

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что концентрация войск Российской Федерации у границ Украины тесно связана с кризисом на границе Беларуси и Польши. Таким образом, по мнению экс-генпрокурора, РФ пытается шантажировать США и ЕС возможным наплывом мигрантов не только с Беларуси, но и с Украины. Также он отметил, что не верит в массовые протесты в Украине на фоне последних резонансных событий.

Экс-генпрокурор посетовал, что международное сообщество обсуждает вопросы Украины без ее участия в условиях возможной военной агрессии Российской Федерации. Об этом Луценко рассказал в интервью изданию "Цензор.Нет".

По словам бывшего генпрокурора, несмотря на то, что США продолжают выражать поддержку Украине, его беспокоит обсуждения нашей страны без участия украинской власти.

"Это ключевое и печальное событие, когда об Украине на таком уровне говорят без Украины. С одной стороны, мы видим достаточно сильную позицию президента Соединенных Штатов Байдена по отвержению красных линий Путина, связанных с НАТО", - говорит Луценко.

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Но в то же время он опасается, что Украине могут предложить немедленно имплементировать Минские соглашения по формуле Штайнмайера.

"Но есть и плохой сигнал. То, что никто не исключает притязаний Путина по имплементации Минских соглашений в варианте его российско-немецкого прочтения – так называемой формулы Штайнмайера", - рассказал Луценко.

Также он добавил, что концентрация войск РФ у границ Украины тесно связана с кризисом на границе Беларуси и Польши.

"Вы же не забывайте, что концентрация войск была связана с миграционным кризисом на границе России и Польши. Если вы, Запад, боитесь мигрантов из Беларуси, то представьте, что будет, если мы вторгнемся в Украину, сколько миллионов вам придется принять", - сказал Луценко.

По словам Луценко, Европа и США опасается усиление кризиса с мигрантами.

"Это сильное давление на Европу. С другой стороны, это сильное давление на Штаты, потому что им точно сейчас не до европейского глобального кризиса", - говорит экс-генпрокурор.

Кроме того Луценко подчеркнул, что такими действиями Россия пытается шантажировать и украинскую власть.

"Когда вокруг границ Украины концентрируется не 100, а 175 тысяч войск – это также вид шантажа президента Зеленского. С другой стороны, возможно, вы видели публикации таких околофеесбешных сайтов о том, что заказан психологический портрет Зеленского для решающего давления Кремля; что шантажировать будут двойным гражданством, оффшорными счетами. И эти публикации тоже являются шантажом…", - говорит генпрокурор.

Луценко отметил, что на фоне нарастающего риска агрессии также необходимо не допустить принятия требований Москвы касательно ОРДЛО.

"Если Киев пойдет на давление по формуле Штайнмайера по поводу легализации террористических группировок в нашем законодательном поле, это приведет либо к малым протестам (что спровоцирует растянутое во времени разрушение государства), либо к большим - что может привести к вторжению российских войск и оккупации большого числа нашей страны", - отметил он.

В то же время Луценко затронул тему российской агентуры в украинских спецслужбах. Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается осознанная политика срывы различных спецопераций.

"Есть такая фраза, ее мне недавно сказал бывший работник СБУ Кононенко с позывным Латыш. Он говорит: меня в разведшколе учили: один раз – ошибка, два раза – тенденция, три раза – осознанная политика. Вот и считаю: Цемах, Вагнер, Швед, остановка освобождения наших пленных в "Изоляции"… Можно еще насчитывать многое. Но это осознанная политика. Как это переживают наши военные, разведчики и вообще нормальные граждане – трудно себе представить", - говорит бывший генеральный прокурор.

Луценко рассказал, что логично было бы ожидать массовых протестов в связи с последними событиями, включая срыв операции по Вагнеровцам, напряженная обстановка на границе и переговоры США и РФ без Украины. Однако он не верит в готовность украинцев к протестам.

"У меня нет такого большого оптимизма относительно готовности украинцев массово мирно, но эффективно протестовать против этого предполагаемого предательского плана. Вы же знаете, что я еще в тюрьме дал слово, что буду величайшим оптимистом Украины? Так вот, я все еще им остаюсь – но в этом направлении у меня есть такой умеренный реализм", - отметил Луценко.

Напомним, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает большой ошибкой президента Владимира Зеленского передачу России без суда ключевого свидетеля по делу о сбитии над Донбассом самолета рейса МН17 Владимира Цемаха. По его словам, до приговора оставалось еще полшага.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луценко рассказал о перечне украинцев – врагов президента РФ Владимира Путина. Якобы только после их ареста начнутся прямые переговоры Кремля с Владимиром Зеленским.