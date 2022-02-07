РФ нужен Китай для торговли, у Пекина другие приоритеты: в СNN объяснили, почему Си Цзиньпин не будет спасать Путина

Российская Федерация на фоне геополитического кризиса з Западом имеет лишь одного очевидного союзника – Китайскую Народную Республику. Но когда США и Европа продолжат угрожать экономике страны-агрессора, если та начнет вторжение в Украину, Китай вряд ли предложит своему северному соседу нечто большее, чем слова поддержки.

И хотя дипломатические и военные связи Пекина с Москвой могут быть прочными, экономические гораздо сложнее. Поэтому эксперты предполагают, что китайский лидер Си Цзиньпин не будет спасать в такой ситуации своего российского коллегу Владимира Путина. О причинах этому говорится в материале CNN Business.

Президент России встретился с главой КНР 4 февраля, когда в Пекине стартовали зимние Олимпийские игры. Кремль охарактеризовал встречу как "теплую и конструктивную", лидеры договорились углубить свое сотрудничество.

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Китай, у которого есть собственные разногласия с Западом, выразил дипломатическую поддержку РФ, которая "опасается", что Украина может присоединиться к Североатлантическому альянсу. В совместном заявлении, опубликованном после встречи, Си Цзиньпин и Путин заявили, что обе стороны выступают против "дальнейшего расширения НАТО". По мнению экспертов, такую "поддержку" можно понять.

"Си Цзиньпин почти наверняка считает, что в поддержке России есть стратегический интерес. Ведь Китай остается в постоянных ссорах с Соединенными Штатами", – пояснил старший научный сотрудник по КНР в Фонде защиты демократий (Колумбия) Крейг Синглтон.

А старший научный сотрудник и председатель Азиатско-Тихоокеанской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев указывает на некоторые свидетельства того, что напряженность в отношениях с Западом углубила сотрудничество между Китаем и Россией. Он сослался на сделки с оружием, совместную его разработку и "увеличение количества совместных учений" между двумя странами.

Но никто пока не говорит о том, насколько это затронет более глубокое экономическое сотрудничество РФ и КНР перед лицом жестких санкций. Эксперты подчеркивают, что Россия сильно зависит от Китая в торговле, но не наоборот. А китайская экономика уже находится в шатком положении, что дает Си Цзиньпиню меньше стимула "связывать состояние своей страны с состоянием Кремля в случае военного кризиса".

"Для Путина будет "победа", если Си Цзиньпин просто будет следовать заявленному Китаем стремлению к дипломатическому урегулированию кризиса, поскольку это подразумевает, что недовольство главы РФ законно. Кроме того, Китаю может быть трудно по-настоящему углубить свои экономические связи с Россией, по крайней мере, в ближайшее время", – добавил Синглтон

Согласно расчетам CNN Business, основанным на информации Всемирной торговой организации за 2020 год и данных китайской таможни, Китай является торговым партнером №1 России, на долю которого приходится 16% стоимости ее внешней торговли. Но для него РФ "имеет гораздо меньшее значение": торговля между двумя странами составляет всего 2% от общего объема в КНР. Европейский Союз и США имеют гораздо большие доли.

"Пекин должен быть очень осторожен, не ввязываясь в конфликт между НАТО и Россией из-за Украины. Нынешние экономические связи Китая с РФ, в том числе его потребности в энергии, не гарантируют, что Пекин рискует еще больше отреагировать на него со стороны Вашингтона и его союзников. Это может аукнуться Пекином позже", – выразил убеждение научный сотрудник Фонда им. Генриха Белля Алекс Капри.

Западные власти знают, что ставки высоки и для Китая. В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин, что вторжение РФ в Украину создаст "глобальные риски для безопасности и экономики", которые также могут навредить Китаю.

Китайская экономика уже испытывает трудности, что может затруднить для Пекина углубление связей с Москвой или даже выполнение уже данных им обещаний. Таких, как недавнее соглашение об увеличении товарооборота между странами до $200 миллиардов к 2024 году (примерно на $50 миллиардов в год больше, чем сейчас).

Международный валютный фонд ожидает, что экономика Китая вырастет всего на 4,8% в этом году по сравнению с 8% в 202-м. Кризис на рынке недвижимости и снижение потребительских расходов замедляют темпы роста.

Специалист по вопросам КНР Синглтон предположил, что эскалация кризиса в Украине "почти наверняка потрясет" рынки энергоносителей и металлов, а это сильно ударит по мировой экономике. Такая чрезвычайная ситуация в сочетании со строгой китайской политикой по борьбе с коронавирусом "может ускорить и без того быстрый экономический спад в КНР".

Также эксперты говорят, что прочные отношения с Китаем, скорее всего, лишь смягчат, а не нейтрализуют воздействие западных санкций на Россию. И есть некоторые проблемы, с которыми Пекин вообще не может помочь Москве.

К примеру, Запад может удалить РФ из SWIFT, сети с высоким уровнем безопасности, которая соединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру. И это может просто отрезать Россию от мировой банковской системы.

"Китайский юань далек от того, чтобы быть достаточно интернационализированным и конкурировать с долларом США. Последний играет решающую роль как в SWIFT, так и в торговле такими товарами, как нефть и газ – жизненной силой российской экономики", – объяснил Капри из Фонда им. Генриха Белля.

Аналитики Eurasia Group в отчете написали, мол, Пекин мог бы удвоить усилия по созданию платежной системы, деноминированной в юанях, что могло бы позволить ему более свободно вести дела со странами, в отношении которых введены санкции Запада, без использования долларов или евро.

Но несмотря на это, компании в Китае и России "по-прежнему предпочитают проводить торговлю в свободно конвертируемой валюте", а это означает, что любые усилия по уменьшению влияния Запада будут "скорее желательными, чем реальными".

Нынешняя ситуация не в пользу России, говорится в материале. После того, как РФ оккупировала украинский Крым и вторглась на Донбасс в 2014 году, она обратилась за поддержкой к Китаю, поскольку на нее наложили экономические санкции.

И хотя Пекин публично выступал против этих наказаний и обещал активизировать экономические связи, его усилий оказалось недостаточно, чтобы компенсировать проблемы России.

Согласно официальной статистике КНР, ее товарооборот с РФ в 2015 году упал на 29% по сравнению с предыдущим годом. Пострадали и прямые китайские инвестиции в Россию. А российские банкиры жаловались, что китайские банки неохотно ведут с ними дела, чтобы не нарушать санкции.

"Китай является старшим партнером в двусторонних отношениях. Его экономика примерно в девять раз больше российской. И вполне вероятно, что Пекин хочет изменить расчеты Москвы в свою пользу", – констатировали аналитики Eurasia Group.

Как сообщал OBOZREVATEL, Си Цзинпиня называют последним союзником Путина. Что на самом деле скрывается за отношениями Китая и России и какую цель в них преследует КНР, читайте в материале.