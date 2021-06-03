РФ "наняла" Азарова, Царева и Олейника распространять в ООН фейки о Евромайдане: в Совбезе ответили

Россия в Организации Объединенных Наций (ООН) привлекла бывших украинских политиков для распространения фальшивых нарративов о Революции Достоинства в Украине. В частности, экс-премьер-министра Николая Азарова, экс-нардепов от Партии регионов Олега Царева и Владимира Олейника.

Об этом сообщает "Украинформ". Отмечается, что накануне, 2 июня, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке российское представительство при ООН организовало неофициальное онлайн-мероприятие с привлечением членов Совета Безопасности под названием "Обстоятельства Майдана и последствия для Донбасса".

На этом "совещании" бывшие должностные лица, которые скрываются в РФ от украинских правоохранительных органов, выступили как "свидетели". Так, Азаров на нем обвинил страны ЕС и США в "координации действий протестующих".

Он утверждал, якобы избиения студентов правоохранителями, с которого начался Евромайдан, "не было, а все убийства в январе-феврале 2014 года были организованы самими демонстрантами". Более того, по его убеждению, экс-президент Виктор Янукович на момент принятия Верховной Радой решения о его самоустранении от власти, "находился в стране и продолжал исполнять обязанности ее президента".

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В свою очередь Царев заявил, мол, Майданом руководили "американские инструкторы". А Олейник добавил, что сейчас Украина якобы находится под контролем "националистов и внешним управлением" Большой семерки. Запад же, по его словам, делает все, чтобы экономика Украины "не развивались", а также запрещает православие и создает в стране проект "анти-Россия".

Западные страны в Совбезе ООН и отдельные государства расценили организованное Россией мероприятие как попытку "в который раз продвинуть фальшивый нарратив об Украине" для "искажения истины и сокрытия вредоносной деятельности РФ".

"Россия пригласила ораторов, против которых государства-члены ООН ввели санкции за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Фальшивые нарративы России об Украине являются частью кампании дезинформации", – говорится в их заявлении.

Его в частности подписали Австралия, Албания, Канада, Микронезия, Грузия, Коста-Рика, Маршалловы Острова, Молдова, Новая Зеландия, Украина, Британия и США.

В документе добавили, что в ходе Революции Достоинства в 2014 году украинцы реализовали свое право на мирные собрания, проявили стремление к процветающей, демократической и мирной Украине и отвергли влияние Москвы.

"В ответ Россия нагло нарушила международные принципы, оккупировав Крым и развязав конфликт на востоке Украины, который продолжается до сих пор. Россия является стороной конфликта, а не посредником", – подчеркнули авторы документа.

Согласно заявлению, западные страны в Совбезе ООН полностью поддерживают евроатлантические устремления украинского народа и продолжают работать с правительством Украины, чтобы помочь ему выполнить требования Революции Достоинства в условиях российской агрессии. Также они подтверждают решительную приверженность суверенитету и территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ.

Авторы документа призвали РФ немедленно прекратить агрессию против Украины, положить конец оккупации Крыма и вопиющим нарушениям прав человека на полуострове.

"Мы призываем Россию выполнить Минские договоренности, включая немедленное и всеобъемлющее прекращение огня и вывод своего воинского персонала с территории Украины", – подытожили в заявлении.

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