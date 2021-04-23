Резников заявил об официальном признании Путиным "Л/ДНР"

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию фактически признал "Л/ДНР" и этим самым вывел Россию из Минских соглашений.

Заявление об этом сделал вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в программе "Свобода слова Савика Шустера". Она транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 23 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Министр указал на слова Путина о том, что руководство Украины в вопросе переговоров по Донбассу "должно в первую очередь встречаться с "руководителями республик ЛНР и ДНР" уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран".

Резников отметил, что, согласно международному праву, президент может делать официальные заявления от имени государства.

"С уст президента Российской Федерации мы услышали официальное признание двух квазиобразований оккупационных режимов с соответствующими аббревиатурами "ЛНР", "ДНР", – сказал министр.

Он подчеркнул, что "это по сути, выход Минских соглашений". Так, в тексте этих договоренностей нет названий, использованных президентом РФ, "а есть ОРДО Украины", отметил чиновник.

Он добавил, что до этого момента все представители РФ на переговорах говорили, что эти территории – Украина.

Напомним, ранее не оговорку Путина, которую можно считать "словесным выходом из Минских соглашений", обратил внимание спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Как писал OBOZREVATEL:

Путин 21 апреля выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В этот раз его речь была сравнительно недолгой и в большей части касалась внутренних российских вопросов: борьбе с коронавирусом, социальной сферы и проектов, связанных с развитием инфраструктуры. Кроме того, глава страны-агрессора пообещал, что Россия даст жесткий ответ, если кто-то пересечет "красную черту".