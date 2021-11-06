Резников – о необходимости нового формата по Донбассу: США не против быть посредниками

Украина пытается оставаться на условной минской переговорной площадке. В то же время необходимо искать новые форматы для урегулирования на Донбассе, а США, Франция и Германия не против быть посредниками в переговорах.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил новый министр обороны Украины Алексей Резников, который до назначения был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и участником украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Он призвал не идеализировать Минские соглашения, поскольку они лишь являются прописанными меморандумами для мира.

"Мы должны искать новые форматы, новые альянсы. Сегодня США и дали сигнал, что они не против принимать участие, в том числе в качестве посредника. Германия и Франция также не против и сейчас ведутся консультации", – пояснил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что ее страна готова участвовать в переговорах по Крыму и Донбассу как в нормандском, так и в другом формате, чтобы помочь урегулировать конфликт на востоке Украины.