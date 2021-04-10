Reuters узнало о цели сосредоточения российской армии у границы Украины

Россия сосредоточила у границ Украины свои войска для того, чтобы продемонстрировать силу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников, близких к террористам на Донбассе и Кремлю. Все они заверяют, что стягивание армии якобы не являются подготовкой ко вторжению.

"Москва делает это открыто, сознательно показывая танки днем. Война готовится не так – это просто демонстрация силы", – отметили собеседники.

По их словам, в последнее время на линии разграничения участились обстрелы и бои, особенно возле оккупированного Донецка.

Еще один источник в Белом доме подчеркнул, что своими действиями Москва хочет проверить президента Украины Владимира Зеленского и американского лидер Джо Байдена.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии агентству сказал, что еще одним из мотивов России может быть желание отвлечь внимание своих граждан от ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным накануне выборов в парламент, которые назначены на сентябрь.

Напомним, что недавно у границ Украины были замечены ракетные комплексы "Искандер". Ранее в сети обнародовали кадры с российской военной техникой и авиацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович анонсировал встречу лидеров "нормандской четверки" в течение недели. На этот раз она состоится без президента РФ Владимира Путина.