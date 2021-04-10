Reuters дізналося про цілі зосередження російської армії на кордоні України

Росія зосередила біля кордонів України свої війська для того, щоб продемонструвати силу.

Про це пише Reuters з посиланням на кілька джерел, близьких до терористів на Донбасі і Кремля. Всі вони запевняють, що стягування армії нібито не є підготовкою до вторгнення.

"Москва робить це відкрито, свідомо показуючи танки днем. Війна готується не так – це просто демонстрація сили", – зауважилии співрозмовники.

За їхными словами, останнім часом на лінії розмежування почастішали обстріли і бої, особливо біля окупованого Донецька.

Ще одне джерело в Білому домі підкреслило, що своїми діями Москва хоче перевірити президента України Володимира Зеленського та американського лідер Джо Байдена.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в коментарі агентству сказав, що ще одним з мотивів Росії може бути бажання відвернути увагу своїх громадян від ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним напередодні виборів до парламенту, які призначені на вересень.

Нагадаємо, що недавно біля кордонів України були помічені ракетні комплекси "Іскандер". Раніше в мережі оприлюднили кадри з російською військовою технікою і авіацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович анонсував зустріч лідерів "нормандської четвірки" протягом тижня. Цього разу вона відбудеться без президента РФ Володимира Путіна.