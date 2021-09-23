Останніми роками з державного бюджету виділяється чимдалі більше коштів на силові структури та менше — на соціальну сферу. В уряді говорять про переорієнтацію бюджету "на розвиток економіки" й щоразу урізають соціальні виплати. Звичайно, "бюджет розвитку" може принести чимало користі в майбутньому, але українці мають кілька потреб, без термінового забезпечення яких майбутнє навряд чи настане. Ці потреби варто профінансувати вже зараз, інакше, цілком імовірно, розвивати економіку в майбутньому просто не буде кому. Тож поговоримо про це детальніше.

Депопуляція та репродуктивна медицина

Чи помітили ви, як стрімко зменшується кількість населення в нашій країні? За даними Держстату, на 1 лютого 2021 року чисельність населення в Україні становила 41554, 8 тис. осіб. За місяць від 1 січня до 1 лютого 2015 року без урахування мешканців тимчасово окупованого Криму та Севастополя чисельність населення скоротилася на 1374,5 тис. осіб. Для порівняння: приблизно така ж кількість людей проживає на Полтавщині або Хмельниччині. Таким чином, лише за останні 6 років в Україні вимерла одна "умовна Полтавська" або "умовна Хмельницька" область.

Видео дня

Демографічна криза, із якою уряд безрезультатно бореться вже багато років, загрожує перерости в глобальну кризу депопуляції. Українці виїжджають на заробітки за кордон і не повертаються, а ті, хто залишається, не хочуть створювати родини та народжувати дітей через погіршення соціально-економічних умов життя. Демонтаж системи соціальної допомоги сім'ям із дітьми, недостатня підтримка молодих сімей, відсутність житла та коштів на виховання дитини — усе це ланки одного ланцюга на шляху до депопуляції. Додамо до цього загальне погіршення показників фізичного здоров'я українців, зумовлене падінням рівня життя в країні, де вже 7 років триває війна, і зростання кількості родин із діагнозом безпліддя.

На сьогодні цей страшний діагноз мають уже понад 25% українських сімей, однак чимало з них не втрачає надії та сподівається стати батьками завдяки репродуктивним технологіям. У розвинених країнах світу послуги репродуктивної медицини входять до базового пакету медстрахування. В Україні ж сім’ї з діагнозом безпліддя вимушені переважно звертатися до приватних клінік із захмарними цінами на процедури. Державні лікарні можуть робити те саме в 10 разів дешевше, але фінансування виділяється лише на одну процедуру, у той час як для отримання результату їх може знадобитися і три, і чотири.

Досвіду українських лікарів і наявних у нашій країні технологій цілком достатньо, аби забезпечити потреби родин із діагнозом безпліддя. Проблема, як завжди, лише у фінансуванні, і цю проблему потрібно вирішувати.

Вроджені вади серця

Ще однією нагальною проблемою є лікування людей зі вродженими вадами серця. Серцеві хвороби є основною причиною смертей в Україні, і велика їх кількість припадає саме на вроджені патології.

За офіційними даними, із такою патологією народжується кожна десята дитина, а 25% новонароджених потребують хірургічної допомоги вже в перші години та дні свого життя. Ці хвороби можуть проявитися і в дорослому віці, до того роками не даючи про себе знати. Для того, аби врятувати життя людям зі вродженими вадами серця, у будь-якому разі рано чи пізно знадобиться хірургічне втручання.

На сьогодні українські лікарі застосовують до таких пацієнтів найпопулярніший у світі ендоваскулярний метод лікування, коли серце оперують через судини мініатюрними інструментами із застосуванням внутрішньосерцевих імплантів. Проблема полягає у вартості імпланта, який залежно від виду коштує від 30 до 100 тисяч гривень. Іноді вартість медичних засобів сягає і 450 тисяч гривень, і таке лікування не по кишені пересічній українській родині.

Ці люди не повинні чекати на операцію роками та продавати останнє, аби врятувати своє життя. Вважаю, що уряд має вирішити цю проблему й забезпечити громадян найсучаснішими засобами для лікування вроджених вад серця. Право на життя гарантоване громадянам Конституцією, і держава має бути гарантом її виконання.

Що робити?

Для вирішення проблеми депопуляції держава має комплексно та системно стимулювати збільшення народжуваності. Надання доступних молодіжних кредитів на житло, забезпечення першого робочого місця, будівництво розгалуженої системи навчальних закладів мають стати першочерговими завданнями для влади, яка хоче подолати демографічну кризу.

Паралельно з цим необхідно стимулювати розвиток репродуктивних технологій, надавати фінансову підтримку сім’ям із діагнозом безпліддя та не позбавляти їх мрії мати дитину.

У 2020 році ще під час ухвалення держбюджету-2021 народний депутат України Дмитро Лубінець пропонував виділити з бюджету кошти на додаткові репродуктивні технології, однак тоді з незрозумілих причин парламентарії не підтримали цю пропозицію. Я закликаю Верховну Раду врахувати пропозиції Дмитра Лубінця у проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" і прошу народних депутатів України з Комітету ВРУ з питань бюджету поставити свої підписи на підтримку цих пропозицій до держбюджету-2022.

Так само необхідно додатково профінансувати лікування вроджених хвороб серця. Уряд має збільшити видатки на забезпечення ендоваскулярним лікуванням громадян із вродженими вадами серця та гострими аортальними синдромами, а також видатки на закупівлю лікарських засобів, медичних товарів і послуг для забезпечення необхідного лікування цієї категорії громадян.

Уже четвертий рік поспіль ми з колегами та народними депутатами України, зокрема з Головою Комітету з питань прав людини Дмитром Лубінецем та ендоваскулярним кардіохірургом Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова Богданом Черпаком просимо Комітет ВРУ з питань бюджету внести відповідні пропозиції.

Закликаю членів комітету нарешті дослухатися до цих пропозицій, врахувати це питання в держбюджеті-2022 і надати людям зі вродженими вадами серця шанс на тривале та повноцінне життя.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.