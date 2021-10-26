Второй соцопрос показал падение рейтинга Зеленского: обнародованы новые данные

Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского за последние несколько месяцев снизился на 2,5% и в настоящее время составляет 17%. Именно столько украинцев готовы поддержать его, если бы он участвовал в выборах, которые в Украине прошли бы в ближайшее время.

Падение уровня поддержки граждан нынешнего главы государства показало уже второе исследование социологов. В частности, опрос в период 14-20 октября проводили специалисты "Центра Разумкова" среди 2018 совершеннолетних граждан.

Так, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, кандидаты получили бы следующие голоса:

Владимир Зеленский – 17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать;

Видео дня

Отмечается, что по сравнению с январем 2021 года уровень электоральной поддержки снизился и у народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – с 12% до 9% среди всех респондентов.

А вот у экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, если сравнивать данные с концом июля-началом августа, поддержка выросла – с 2% до 6% среди всех участвовавших в опросе.

Уровень электоральной поддержки других кандидатов с начала этого года на статистически значимом уровне не изменился.

Напомним: опрос Киевского международного института социологии за октябрь тоже показал, что рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского упал – на 9% по сравнению с сентябрем.

Рейтинг партий

Исследование показало, что если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку украинцев получила бы партия "Слуга народа". За нее готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую политсилу будет голосовать.

Однако по сравнению с концом июля-началом августа 2021 года электоральная поддержка фракции монобольшинства в парламенте снизилась – с 17% до 14% среди всех опрошенных.

По сравнению с январем снизился и уровень электоральной поддержки партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) – с 14% до 8% среди всех опрошенных. Так же и в партии Голос (с 2% до 0,3% среди всех опрошенных) и Оппозиционного блока (с 0,9% до 0,3%).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее зрители в студии программы "Свобода слова Савика Шустера" ответили на вопрос, считают ли они президента Зеленского гарантом свободы слова в Украине. Результаты удивили приглашенных в студию экспертов.