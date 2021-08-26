Реакция США на нападение на Порошенко – сигнал власти Украины, – Елисеев

Заявление посольства США в Украине о нападении на пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко после Марша защитников на День Независимости, когда его облили зеленкой, является сигналом для украинской власти. Вскоре должна быть реакция на событие и Европейского союза.

Об этом сказал известный украинский дипломат Константин Елисеев в эфире канала "Прямой". По его словам, нападение на политика недопустимо.

"Я приветствую реакцию Соединенных Штатов на это абсолютно неприличное и недопустимое событие", – подчеркнул он.

Елисеев отметил, что партнерами Украины такое событие было воспринято очень болезненно. В частности, вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис сравнил его с нападением на оппозиционера Алексея Навального в России.

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"Такие вещи, особенно когда речь идет о лидере демократической оппозиции, и о вообще любом гражданине Украины, такие нападения являются абсолютно неприемлемыми", – подчеркнул Елисеев.

По его словам, в США такие вещи не упустят, особенно перед визитом в страну президента Украины Владимира Зеленского.

"Поэтому я думаю, это сигнал Банковой, и конечно это очень плохо, что происходит накануне визита президента Зеленского в Вашингтон. Поскольку как вы видите по реакции США, Вашингтон такие вещи не пропускает", – резюмирует Елисеев.

Напомним, посольство США опубликовало заявление, в котором назвали недопустимыми нападения на политиков, журналистов или других членов общества. Таким образом в ведомстве отреагировали на нападение на Порошенко.

"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападения на политиков, журналистов или любых других членов общества нет места в процветающей демократии", – говорится в сообщении.

Нападение на лидера "Европейской солидарности" было совершено в День Независимости 24 августа – его облили зеленкой. В это время политик вместе с женой погибшего морпеха Ярослава Журавля возлагал цветы к Мемориалу Героев Небесной Сотни.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция оперативно задержала нападающего. Против него завели уголовное производство по статье "Хулиганство", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.