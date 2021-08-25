Посольство США – о нападении на Порошенко: такому нет места в демократическом обществе

Посольство США в Украине назвало недопустимыми случаи нападения на политиков, журналистов или других членов общества. Таким образом в ведомстве отреагировали на нападение на пятого президента Украины и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

Как сообщается в Twitter посольства, такое недопустимо в демократическом обществе. Также там отметили, что политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса.

"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых других членов общества нет места в процветающей демократии", – сказано в сообщении.

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Напомним, что нападение на Порошенко было совершено в День Независимости 24 августа – его облили зеленкой. В это время пятый президент Украины вместе с женой погибшего морпеха Ярослава Журавля возлагал цветы к Мемориалу Героев Небесной Сотни. Досталось и нескольким ветеранам, которые участвовали в Марше защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция оперативно задержала нападавшего. Против него открыли уголовное производство по статье "Хулиганство", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.