Разведка Украины узнала, кто из белорусских командиров бомбит Украину: список имен

Надежда Данищук
Политика
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Разведка Украины узнала, кто из белорусских командиров бомбит Украину: список имен
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Управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало списки руководящего состава воинских частей военно-воздушных сил Беларуси, которые наносят ракетные удары по Украине и убивают мирных жителей.

Разведчики узнали, что выполняет кровавое дело в угоду Лукашенко и Путину 61-я истребительная авиабаза военно-воздушных сил Республики Беларусь. Авиационная техника хранится на территории аэродрома Лунинец.

"Охота на уродов открыта! Мы идем за вами, отомстить за украинский народ! Слава Украине!", – подчеркнули в разведке.

Украинские разведчики отметили, что фактически государства Республика Беларусь уже не существует – это уже "все одна орда РФ".

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"Кстати, использованный хэштег "оккупанты РФ" не ошибочен в этой публикации, хотя речь идет о белорусских военных преступниках, ведь государства СБ не существует. Это уже все одна орда РФ", – отметили в Управлении разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты из Беларуси, которые помогают России бомбить Украину
Список руководящего состава оккупантов из Беларуси
Список руководящего состава оккупантов из Беларуси
Список руководящего состава оккупантов из Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL:

В первый день широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля с территории Беларуси выпущено четыре баллистических ракеты в юго-западном направлении.

А уже 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Белорусские войска зашли на Черниговщину.

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