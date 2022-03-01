Разведка Украины узнала, кто из белорусских командиров бомбит Украину: список имен

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Управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало списки руководящего состава воинских частей военно-воздушных сил Беларуси, которые наносят ракетные удары по Украине и убивают мирных жителей.

Разведчики узнали, что выполняет кровавое дело в угоду Лукашенко и Путину 61-я истребительная авиабаза военно-воздушных сил Республики Беларусь. Авиационная техника хранится на территории аэродрома Лунинец.

"Охота на уродов открыта! Мы идем за вами, отомстить за украинский народ! Слава Украине!", – подчеркнули в разведке.

Украинские разведчики отметили, что фактически государства Республика Беларусь уже не существует – это уже "все одна орда РФ".

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"Кстати, использованный хэштег "оккупанты РФ" не ошибочен в этой публикации, хотя речь идет о белорусских военных преступниках, ведь государства СБ не существует. Это уже все одна орда РФ", – отметили в Управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В первый день широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля с территории Беларуси выпущено четыре баллистических ракеты в юго-западном направлении.

А уже 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Белорусские войска зашли на Черниговщину.