Разумков заявил о походе в президенты на ближайших выборах

Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о намерении участвовать в ближайших президентских выборах. Отметим, что очередные выборы главы государства намечен на 31 марта 2024 года.

О своем решении Разумков заявил 26 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он также уточнил, что намерен участвовать и в парламентских выборах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я реализую все амбиции, чтобы изменить эту страну. То, что не вышло сделать в 2019 году, будем делать дальше", – сказал политик.

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На уточняющий вопрос, планирует ли он идти на президентские выборы, Разумков сказал: "Будут выборы, пойдем. Я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я так же приму участие. И президентских, и парламентских".

Напомним, что Разумков объявил о создании своего политического объединения "Разумная политика". В начале ноября был обнародован список нардепов, которые решили войти в его состав.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября народные депутаты отправили в отставку спикера ВРУ Дмитрия Разумкова.