Разумков выступил за изменения в закон о санкциях после запрета каналов Медведчука

Глава Верховной Рады (ВРУ) Дмитрий Разумков заявил, что в Украине следует внести определенные изменения в закон о санкциях.

По его мнению, это нужно, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия были в полном объеме в СНБО. Тогда это стало бы действенным механизмом, отметил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время спикер парламента подтвердил, что на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны проголосовал "за" решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц.

"Оно касалось и граждан Украины, и граждан Российской Федерации. И вы знаете о моем первом голосовании (Разумков воздержался, когда чиновники вводили санкции против каналов "112", NewsOne, ZIK. – Ред.). Это касается правовой позиции. Нравится она нам или нет, но она должна быть правовой независимо от того, где решение принимаются – в ВРУ, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве", – он.

Разумков признался, что именно поэтому и очертил свою позицию: мол, если идти по пути санкций, то параллельно нужно двигаться и судебным путем или вносить изменения в закон о санкциях.

Глава ВРУ отметил, что сейчас существуют мнение о возможности применения санкций в отношении украинских граждан наравне с иностранными, связанными с террористической деятельностью.

"Но если мы поднимем с вами стенограмму заседания Верховной Рады, когда рассматривали закон о санкциях (август 2014 года), то там четко звучит формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются", – резюмировал Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL: