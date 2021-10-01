Разумков о конфликте в партии: многих "слуг" даже рядом не было, когда начинался избирательный процесс

Спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова не было на съезде "Слуги народа" в Трускавце 1 октября, так как некоторые его коллеги решили, что ему там присутствовать "не нужно". События вокруг вероятной отставки главы ВР происходят у него за спиной и, как сказал сам Разумков, "это, мягко говоря, непорядочно".

Свою позицию спикер парламента выказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 1 октября. "Слуга народа" назвал несправедливым и неправильным то, что его на съезд политсилы не позвали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведущий программы, украинский журналист Савик Шустер вспомнил, что на выборах в Раду Разумков шел под первым номером с списке СН. В этом контексте парламентарий указал: многих его нынешних коллег, когда начиналось избирательная кампания Владимира Зеленского, "еще не было".

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"Думаю, когда рассматривается вопрос отставки спикера, нужно было бы его послушать", – заявил "слуга". Он подчеркнул, что готов дискутировать и ответить за каждое свое действие.

Разумков добавил, что конфликтов у него ни с кем нет. "У меня нет конфликтов с теми, с кем я прошел достаточно большой путь... Если кто-то хочет его устроить – это уже другой вопрос, но все это создается искусственно", – отметил парламентарий.

Он также не считает, что у него есть противоречия с принципами монобольшинства. К примеру, основной из них – отличаться от предыдущих властей.

Как ранее писал OBOZREVATEL: