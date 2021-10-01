Разумков о конфликте в партии: многих "слуг" даже рядом не было, когда начинался избирательный процесс
Спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова не было на съезде "Слуги народа" в Трускавце 1 октября, так как некоторые его коллеги решили, что ему там присутствовать "не нужно". События вокруг вероятной отставки главы ВР происходят у него за спиной и, как сказал сам Разумков, "это, мягко говоря, непорядочно".
Свою позицию спикер парламента выказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 1 октября. "Слуга народа" назвал несправедливым и неправильным то, что его на съезд политсилы не позвали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ведущий программы, украинский журналист Савик Шустер вспомнил, что на выборах в Раду Разумков шел под первым номером с списке СН. В этом контексте парламентарий указал: многих его нынешних коллег, когда начиналось избирательная кампания Владимира Зеленского, "еще не было".
"Думаю, когда рассматривается вопрос отставки спикера, нужно было бы его послушать", – заявил "слуга". Он подчеркнул, что готов дискутировать и ответить за каждое свое действие.
Разумков добавил, что конфликтов у него ни с кем нет. "У меня нет конфликтов с теми, с кем я прошел достаточно большой путь... Если кто-то хочет его устроить – это уже другой вопрос, но все это создается искусственно", – отметил парламентарий.
Он также не считает, что у него есть противоречия с принципами монобольшинства. К примеру, основной из них – отличаться от предыдущих властей.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Первым инициатором отставки спикера Верховной Рады Украины был его коллега по парламенту, глава фракции СН Давид Арахамия.
Он пояснил свою позицию тем, что Разумков якобы уже не разделяет постулаты "слуг народа".