Разумков ответил Кравчуку на референдум по Крыму и Донбассу

Глава Верховной Рады (ВРУ) Дмитрий Разумков считает, что временно оккупированные районы Донбасса и Крым являются исключительно украинскими, и в стране не нужно проводить референдум по этому вопросу.

Так он прокомментировал предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука вынести эту тему на всеукраинское обсуждение. Мыслями спикер парламента поделился во время брифинга 1 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"При всем уважении к Леониду Макаровичу, не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу. Потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей – это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся", – отметил Разумков.

Кроме этого, он подчеркнул, что проведение референдума является дорогостоящим.

"Мы все знаем, сколько это стоит, не думаю, что нам нужно проводить его. Нам есть на что потратить эти средства", – считает глава ВРУ.

Он добавил, что, возможно, Кравчук вкладывал другой смысл в свое предложение, но все равно не согласен с ним. В частности, считает, что на референдум можно вынести другие важные вопросы, а не те, которые понятны и без этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что на всеукраинский референдум стоит вынести вопрос оккупированных Крыма и Донбасса. По его словам, эта тема является самой "болезненной", и украинские политические силы воспринимают ее по-разному.