Ранее работала в Совете нацбезопасности: Байден определился с кандидатурой нового посла США в Украине – Bloomberg

Новым послом Соединенных штатов Америки в Украине может стать Бриджит Бринк – действующий посол страны в Словакии и бывшая работница Совета национальной безопасности США. Ее кандидатуру якобы уже одобрил президент Джо Байден.

Об этом в понедельник, 31 января, сообщила журналистка издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс на своей странице в Twitter. По ее словам, в Белом доме обсуждают кандидатуру Бринк, однако окончательное решение еще не принято.

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При этом канал CNN с ссылкой на источники сообщил, что в Киеве в настоящее время проверяют кандидатуру Бринк. В администрации Байдена, как отмечается, ждут официального одобрения от Киева. Получение одобрения от иностранного правительства является частью стандартного процесса выбора послов и обычно может занять от нескольких дней до недель.

Бриджит Бринк занимает должность посла Словакии с 2019 года, до этого работала в Совете нацбезопасности США. Также она имела должности в Сербии, Узбекистане и Грузии. Что еще известно о Бринк – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее послом США в Украине была Мари Йованович. В мае 2019 года ее отозвали в Вашингтон – она покинула пост по требованию Дональда Трампа, тогдашнего президента страны. После этого у США не было постоянного посла в Украине. Последние полтора года в посольстве в Киеве работает только Кристина Квин в должности временной поверенной.

Издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники сообщало, что задержка с назначением посла в Украине на целый год с начала президентства Байдена смутила и разозлила некоторых опытных дипломатов и наблюдателей за Европой.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне сказал, что "очень скоро" будет объявлен посол США в Украине. "Я могу сказать вам, что когда будет назначен посол, этот человек будет пользоваться полным доверием президента Соединенных Штатов, что человек будет кем-то, кого я хорошо знаю и с кем у меня близкие отношения, и этот человек будет обладать очень очевидным опытом и знаниями в этой области", – отметил Блинкен.

Как сообщал OBOZREVATEL, опытный, карьерный дипломат будет назначен на должность нового посла США в Украине в ближайшее время. Этот вопрос обсуждается в Государственном департаменте США, заявил сопредседатель Группы поддержки Украины в американском Сенате, республиканец Роберт Портман.