Байден может предложить Бриджит Бринк на должность посла США в Украине: что о ней известно

Президент США Джо Байден может предложить в качестве кандидата на должность посла в Украине дипломата Бриджит Бринк. Окончательное решение еще не принято, несмотря на то, что должность представителя США в Киеве остается вакантной с 2019 года.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на свои источники из числа бывших и нынешних чиновников. По их словам, задержка с назначением посла в Украине на целый год с начала президентства Байдена привела в замешательство и разозлила некоторых опытных дипломатов и наблюдателей за Европой.

"Они (представители Белого дома, – Ред.) еще не прислали имя посла в Сенат. Это непростительно", – сказал бывший посол США в Украине и эксперт по европейским вопросам Института мира США Уильям Тейлор.

Видео дня

Он отметил, что двухлетнее отсутствие американского посла "украинцы воспринимают как необъяснимое".

"Они говорят: "Если вы, американцы, серьезно относитесь к тому, что говорите, то почему у вас нет посла, который бы представлял вас на высшем уровне?" – рассказал Тейлор.

Напомним, в мае 2019 года посол США Мари Йованович была отозвана из Украины из-за клеветнической кампании, организованной администрацией Дональда Трампа. Сейчас американскую миссию в Украине возглавляет поверенная в делах Кристина Квин.

Бриджит А. Бринк – уроженка Мичигана. Начала работать в Государственном департаменте США в 1996 году, а с 1997 по 1999 год была консульским политическим сотрудником в посольстве США в Белграде.

До 2002 года работала референтом по Кипру, а до 2004 года – специальным помощником по Европе замсекретаря Госдепа по политическим вопросам.

С 2005 по 2008 год Бринк занимала должность политико-экономического руководителя в Тбилиси. Затем стала заместителем директора по делам Южной Европы в Госдепе США.

Позднее присоединилась к президентскому совету национальной безопасности в качестве директора по Эгейскому и Южному Кавказу, где она помогала координировать внешнюю политику США и продвигать их интересы в отношениях с Турцией, Грецией, Кипром, Грузией, Азербайджаном и Арменией.

В 2011 году вернулась в Грузию в качестве заместителя главы миссии посольства США в Тбилиси.

Бринк занимала должность заместителя главы миссии в посольстве США в Ташкенте с 2014 по август 2015 года, после чего стала заместителем помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии.

В последнее время является послом США в Словакии.

Помимо английского, Бринк говорит на русском и сербском, а также на грузинском и французском языках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кристина Квин, которая временно возглавила посольство США в Украине, ранее работала дипломатом в Москве и Париже.