Радуцкий засветил туфли из крокодильей кожи за 140 тыс. гривен. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Михаил Радуцкий

Народного депутата от "Слуги народа", главу комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радуцкого заметили в обуви премиум-класса за 4 тыс. евро (140 тыс. гривен).

В туфлях из крокодильей кожи основатель и генеральный директор сети частных клиник "Борис" появился в эфире программы "Свобода Слова" на ICTV. Соответствующее фото нардепа 27 апреля опубликовал Telegram-канал "Инсайдер".

По информации Telegram-канала, речь идет об оксфордах итальянской компании Santoni.

Михаил Радуцкий в студии украинского телеканала
Стоимость обуви

"Стоимость такой пары превышает 25 средних зарплат доктора в Украине", – сказано в сообщении.

Информация о нардепе
Сообщение "Инсайдера"
Радуцкий (крайний слева) на "Свободе Слова"

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Верховной Рады Украины 27 апреля народного депутата от партии "Слуга народа" Евгения Петруняка поймали за просмотром "интимного" контента и шуток о сексе в носках.

Ранее этот же народный избранник уже попадал в скандал из-за того, что смотрел на работе фотографии обнаженной девушки.

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