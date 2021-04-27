Радуцкий засветил туфли из крокодильей кожи за 140 тыс. гривен. Фото

Народного депутата от "Слуги народа", главу комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радуцкого заметили в обуви премиум-класса за 4 тыс. евро (140 тыс. гривен).

В туфлях из крокодильей кожи основатель и генеральный директор сети частных клиник "Борис" появился в эфире программы "Свобода Слова" на ICTV. Соответствующее фото нардепа 27 апреля опубликовал Telegram-канал "Инсайдер".

По информации Telegram-канала, речь идет об оксфордах итальянской компании Santoni.

"Стоимость такой пары превышает 25 средних зарплат доктора в Украине", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Верховной Рады Украины 27 апреля народного депутата от партии "Слуга народа" Евгения Петруняка поймали за просмотром "интимного" контента и шуток о сексе в носках.

Ранее этот же народный избранник уже попадал в скандал из-за того, что смотрел на работе фотографии обнаженной девушки.