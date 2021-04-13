Рада соберет внеочередное заседание: среди 15 вопросов – "евробляхи" и посадки за ложь в декларациях

В четверг, 15 апреля, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрят, в частности, вопрос наказаний за неправдивую информацию в декларациях чиновников, а также борьбу с рейдерством и временное упрощение таможенного оформления "евроблях".

Всего будут рассмотрены 15 законопроектов. Повестку дня в своем Telegram-канале обнародовала народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

"Из самого интересного: евробляхи, старосты, лишение свободы за ложь в декларациях, антирейдерство, конституционная процедура, "декрет для папы", – написала нардеп.

Внеочередное заседание посвятят таким вопросам:

совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации (№ 4651)

проект о конституционной процедуре (№ 4533)

об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (№ 5058)

привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках (№ 4416-1);

о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (№ 5197-2):

об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству (№ 3774)

предоставление льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий (№ 4539)

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи (№ 3364-1-l)

проект о внесении дополнений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования (№ 5173)

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост (№ 4535)

проект о внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины" (№ 5327)

стимулирование развития цифровой экономики в Украине (№ 4303)

обеспечениt равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (№ 3695)

взимание налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых являются транспортные средства (№ 4643-д);

временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины (№ 4644-д).

Повестка дня внеочередного заседания Рады. Юлия Гришина в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля Верховная Рада проголосовала за отмену обязательной итоговой аттестации в 2021 году, поддержала законопроект, который не позволит лишить работающих украинцев права на пособие по временной нетрудоспособности в связи с болезнью.

Вместе с тем, нардепы провалили голосование по законопроекту о штрафах за нарушение самоизоляции.