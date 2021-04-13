Рада збере позачергове засідання: серед 15 питань – "євробляхи" та посадки за брехню в деклараціях

У четвер, 15 квітня, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання, на якому розглянуть зокрема питання покарань за неправдиву інформацію в деклараціях чиновників, а також боротьбу з рейдерством і тимчасове спрощення митного оформлення "євроблях".

Усього буде розглянуто 15 законопроєктів. Порядок денний у своєму Telegram-каналі оприлюднила народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

"З найцікавішого: євробляхи, старости, позбавлення волі за брехню в деклараціях, антирейдерство, конституційна процедура, "декрет для тата", – написала нардепка.

Позачергове засідання присвятять таким питанням:

вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації (№4651);

проєкт про конституційну процедуру (№4533);

про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (№5058);

залучення інвестицій у промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках (№4416-1);

про внесення змін до додатків №3 та №4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (№5197-2):

про удосконалення механізму протидії рейдерству (№3774);

надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій (№4539);

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі (№3364-1-l);

проєкт про внесення доповнень до Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення окремих аспектів декларування (№5173);

про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост (№4535);

проєкт про внесення змін до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (№5327);

стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (№4303);

забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною (№3695);

справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби (№4643-д);

тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України (№4644-д).

Порядок денний позачергового засідання Ради. Юлія Гришина в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня Верховна Рада проголосувала за скасування обов'язкової підсумкової атестації в 2021 році, підтримала законопроєкт, який не дозволить позбавити українців, які працюють, права на допомогу з тимчасової непрацездатності у зв'язку з хворобою.

Разом із тим, нардепи провалили голосування щодо законопроєкту про штрафи за порушення самоізоляції.